澳洲取消簽證政策 加入一項「常識性決定」

要點： 每年，澳洲都根據品行評估，將數百人驅逐回新西蘭；

這項政策被視為對跨塔斯曼關係（澳新關係）的 「腐蝕」；

艾巴尼斯政府提出改革，遭反對黨反對。

在過往，澳洲會把有品行問題的新西蘭人驅逐回新西蘭，而這一政策被視為對「澳新關係」的腐蝕。





艾巴尼斯政府亦對此具爭議的做法作出調整，即當局在取消新西蘭人的簽證前，將會考慮他們在澳洲居留的時間。





然而，在驅逐前把居留時間加入考慮，卻惹來不同聲音。





總理艾巴尼斯堅持認為這個是「常識性」的決定，並不會威脅到國家安全。但反對黨則指這個做法是「對罪犯軟弱」。





艾巴尼斯表示，對於這個澳新之間的重要摩擦點，即驅逐那些大部分時間都在澳洲居留的新西蘭人的問題，他去年曾與新西蘭時任總理阿德恩（Jacinda Ardern）討論過。





他在周三（2月1日）在珀斯，向記者表示：「他們認為需要在澳、新之間運用 「常識」。





「但在需要的情況下，我們當然會保留採取行動的權利。」





新西蘭總理希健斯歡迎決定。 Source: AAP 2019年，在與澳洲時任總理莫理遜（Scott Morrison）的一次聯合新聞發佈會上，阿德恩稱澳洲的政策對跨塔斯曼關係具有「腐蝕性」。





新西蘭新任總理希健斯（Chris Hipkins）周三（2月1日）稱，這一進展跨出「值得歡迎的第一步」。





他又指新西蘭與澳洲已經努力了「相當長的一段時間」。





他向記者說：「澳洲方面承認，我們談論的一些人實際上在澳洲居住了很長的時間。一些人從很小的時候就在澳居住。把他們送回新西蘭，在當地，他們除了一段非常久遠的關係之外，沒有其它任何聯繫，這不是一個真正公平或公正的結果。」





「我十分歡迎澳洲人能夠承認這一點。」



澳洲政府一位代表說，去年工黨開始執政後，採取「常識性的做法」，對驅逐出境政策做出更改，該措施將於 3月3 日開始正式生效。





這將包括在與品行相關的評估中，將長期居留作為 「主要考慮因素之一」，決策者還需要考慮驅逐出境可能對澳洲受撫養孩子造成的影響。





內政部發言人表示：「澳洲政府仍致力於保護澳洲社區，並且不會放棄目前的因品行問題取消簽證的框架。」





「如果個人對社區構成威脅，澳洲政府將取消他們的簽證並將他們驅逐出境。」



新西蘭前總理阿德恩及澳洲前總理莫理遜。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 但反對黨內政事務發言人安德路絲（Karen Andrews）就指責工黨的改革是「對罪犯軟弱」。





她指，兩黨聯盟在執政期間取消和拒絕了一萬多個嚴重犯罪分子的簽證。





她在聲明中表示：「被判犯有虐待兒童罪、強姦罪、違反逮捕暴力令，以及擁有非法武器等罪行的非公民不屬於我們的社區。」





「工黨應該保護澳洲公民和在此生活、遵紀守法的人，而不是優先考慮被判犯有嚴重罪行、未能通過品行測試的外國公民。」





澳洲每年運用《移民法》賦予的權力，將數百名新西蘭人驅逐回新西蘭，該權力允許移民部長根據其品行而不是刑事定罪將其驅逐。





新西蘭認為這是對跨塔斯曼友誼的拋棄，因為許多被驅逐者與新西蘭幾乎沒有任何聯繫。





2019年，阿德恩在齊利比利官邸與莫理遜會面，她公開抨擊澳洲的做法。





阿德恩指：「澳洲完全有權利將違反你們法律的個人驅逐出境。新西蘭也是這樣做的。但我們有一個簡單的要求：將新西蘭人，真正的新西蘭人送回去。不要驅逐你們的民眾和你們的問題送到（新西蘭）。」





With AAP.

