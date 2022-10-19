【入境陷阱？】亞裔旅客英文差 疑答錯問題被遞解三年禁入境

Highlights 來自印尼的旅客Endo疑因錯誤回答機場邊防部隊官員提出的疑問令其簽證被取消。

Endo英語並不流利，家人質疑為何邊境人員一直不提供翻譯。

最多旅客簽證遭取消的頭三大國家都在亞洲。

有倡議者認為取消旅遊簽證安排不利多元文化人士。

對於27 歲的事主 Endo 而言，夢想中的假期突然結束讓他感到很痛苦，而他和其居於澳洲的家人，一直對今次事件的責任表示質疑。





Endo居於印尼蘇門答臘島的村莊、並在一間餐館工作，今次前往珀斯是他首次出國旅行。Endo打算在澳洲生活三個月，他的旅遊簽證之前已獲得澳洲當局的批准，旅費原本由兄嫂贊助。





在機場等候多時的Endo兄嫂及其侄女，等足一天但仍無法接Endo回家，及後更被告知Endo的簽署已遭取消。



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Endo's niece with the sign welcoming him to Australia. Source: Supplied

來澳原因成爭議點

Endo抵達珀斯機場後，就開始面臨邊境部隊官員對其來澳理由的質疑。



「當我到達機場時，邊防部隊官員立即問我來這裡做什麼？我說來這裡度假。」 Endo

但邊防人員並不認同Endo來澳洲只為度假的說法。





他指自己隨後被要求出示其銀行賬戶內的存款額，以證明他打算在逗留期間，可以維持自己生活費。Endo指，他已向邊防部隊官員，他的家人打算支付他逗留期間的旅行費用。





「我對他們說，我不需要用錢，因為若我在澳洲，兄嫂會支付一切費用。」





Endo的兄嫂並沒有被要求交抵押金，但作為Endo申請簽證的條件之一，他們亦被要求提供銀行賬戶的文件，以證明他們的收入情況。





根據Endo說法，官員當時對他的回答並不滿意，他隨後被帶到一個房間接受進一步詢問。Endo表示，雖然他已官員表示，自已英語不流利，但對方一直沒有正視，並聲稱不會為他提供翻譯。





Endo came to Australia to visit his sister-in-law Ellie, four-year-old niece and brother Jefrie. Source: Supplied 而在房內對方一直重覆同樣的問題：「來這裡做什麼？」但Endo指，對方一直不接受他來澳洲度假的說法，不斷指稱Endo「一定是來工作」。





「他們一直問我相同的問題，並用手推我，令我感到害怕。」 Endo

對方一直問，「你到澳洲是要為你的兄弟工作嗎？」





Endo憶述當時自己的回答是：「是的，我哥哥是一名泥水匠。」及自己將「在兄嫂的房子工作，例如負責打掃衛生，及照顧侄女等」，但他從未說過他會擔任泥水匠，Endo亦沒有任何泥水匠資格。



內政部文件對審問過程有不同描述

SBS新聞亦根據信息自由法、向簽證申請人發布的內政部文件中，獲得當局取消Endo簽證的理由。據內政部的說法，Endo已承認他打算在逗留期間從事「泥水匠工作」—並指有關的聲明與他的訪客簽證（600子類）—只以旅遊為目的—的條件有矛盾，因此而被驅逐出境。





SBS新聞獲得的文件亦稱：「在與澳洲邊防部隊官員的正式面談中，Endo說他來澳的目的，是為了進行泥水匠工作。」





「根據簽證持有人的口頭承認，簽證持有人不是為了獲得簽證的旅遊目的而旅行，就並不符合簽證的條件。」 內政部文件





A Department of Home Affairs document outlining the reasoning behind Endo's tourist visa cancellation. Source: Supplied 訪客簽證（600 類別）適用於遊客、商務訪客或希望探親的人，為期 3、6 或 12 個月，申請費用最高可達 380 元。





該簽證與允許外國人訪澳不足三個月時使用的651類簽證不同 - 根據內政部的說法，該簽證不適用於印尼國民。





根據《移民法》第 116 條規定，如果發現簽證持有人沒有「遵守」逗留條件，當局可以取消其簽證。





但有關理由遭到Endo和他的家人的強烈質疑，並異口同聲指Endo從未打算在澳洲工作，並且在邊境部隊官員進行的機場審訊期間，因為沒有獲得翻譯，而導致有關結果。





據內政部網站概述：「簽證申請人在澳洲期間、必須擁有或可以獲得足夠的資金來維持生活。」





內政部網站稱，旅客的擔保人亦可能會被要求支付 5,000 至 15,000 元的保證金，作為入境抵押的安排。



Endo with his niece in Indonesia. Source: Supplied

英語不流利但一直不獲翻譯

隨著Endo在被審問的同時，其嫂子艾莉表示，他們在機場等候長時間後，己變得焦躁不安，因為一直沒有他的踪跡。她說邊防部隊官員隨後出來直接向他們詢問Endo來澳洲的情況。而官員的出現，引起了家人的擔憂。





艾莉又指，他們一家已再三要求為Endo提供翻譯亦不得要領。直至等到第二天凌晨，他們需要離開機場送女兒回家。





Endo (second from right) with his sister-in-law Ellie (far right) and his brother Jefrie (far left) on the Indonesian island of Sumatra. Source: Supplied 不久之後，他們接到電話，指Endo的簽證被取消了，亦並沒有交待原因。而艾莉指，這個決定讓家人感到「震驚」。





「他為什麼會成為針對的目標？為什麼不為他提供即時傳譯員？為什麼不聽他的解釋？我不敢相信這會發生。」





在他的簽證被取消後，Endo被拘留在珀斯的酒店三日，直到有飛機將他送回印尼。艾莉說，家人只能到酒店、通過窗戶向他揮手，但即使再三要求，亦一直從未被允許親自見對方。





內政部的文件亦指明，在與Endo的對話，並「沒有用即時傳譯員。」





Endo with his sister-in-law, brother and niece in Indonesia. Source: Supplied

頭三大旅客簽證遭取消國家都在亞洲

SBS 新聞從內政部獲得了有關在過關時被即時取消旅遊簽證數量的記錄，數據顯示，從 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，所有旅遊簽證類別當中，共有 8,079 個被取消，原因主要是涉嫌違反簽證條件。





圖表顯示了被取消旅遊簽證的前 10 個國家。 Source: SBS



而被取消簽證人數最多的三個來源國，分別是馬來西亞（2,700）、中國（2,100）和印度（400）。在同一時期，有約100 名印尼國民的簽證被取消。





近年來，由於新冠疫情，國際入境者在 2020 年 3 月至 2022 年 2 月期間被禁止進入澳洲—除非獲得豁免，因此，取消簽證的數量，亦因而大減。





數字在 2017-18 財年達到 3,844 人，在 2019-2022 年下降至 1,467 人，在 2020-21 年少於 5 人，在 2021-2022 年少於 70 人。



倡議者：取消旅遊簽證安排不利多元文化人士

在 9 月最近發生的另一宗個案件，內政部最終承認他們取消簽證的決定，屬「司法錯誤」，原因是三名來自印度的遊客，因沒有配偶一起旅行而被拘留 110 小時後，獲悉其簽證已被取消，移民部門指，因為他們沒有按照簽證申請中提到的「指定的旅行同伴」一同出遊。但官員後來在墨爾本聯邦巡迴法院的法官面前承認，取消簽證的決定受到“司法錯誤”的影響。





西澳族裔社區委員會主席拉詹（Suresh Rajan）表示，他擔心澳洲邊防部隊、在取消旅遊簽證方面，似乎亦正出現「令人擔憂的趨勢」。





「他們似乎沒有將這些規則、應用於任何來自白人、或英歐人背景的人...只用於膚色較深或具有多元文化背景的人。」





「這是一個真正的問題，亦確實需要非常迅速地解決。」





與許多在海外有親戚的家庭一樣，由於大流行期間的旅行限制，令Endo一直無法前往澳洲探望兄嫂及侄女。





艾莉說，她現在還患有慢性眩暈，醫生當不鼓勵她乘坐飛機，他們一家前往印尼將會非常困難。



