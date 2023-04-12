維州兩成半人一年損失10億公積金 「某類工人」受影響最嚴重

最新報告發現，在維州，每四個人中就有一人被少付養老金，累計每年損失達 10 億澳元。





澳洲退休公積金顧問公司 Industry Super Australia (ISA) 分析最新的稅收數據後指出，2019-20 年度有 64.2 萬名維州工人未有得到他們應得的平均 1,617 元的公積金供款。





與此同時，維州人在七年內累計損失高達 77 億元的退休公積金供款。





報告亦顯示，僅佔維州勞動力 26% 的技術工人、勞工和機械操作員等藍領工作者卻佔據了未支付公積金損失的 40%。他們在七年間累計損失近 30 億澳元供款，成為受影響最大的群體。





ISA 行政總裁迪恩 (Bernie Dean) 說：「失去一年應得的超過 10 億澳元的收入，對維州的工作者來說是一個沉重的經濟打擊。」



ISA 的報告顯示，維州各選區工人被少付退休公積金的程度。 Credit: Industry Super Australia ISA 的分析指出，自 1990 年代起實施的季度性退休公積金支付規定是造成巨額公積金被少付的重要原因。





有關法律容許僱主每季支付一次公積金，導致實際支付公積金的金額與糧單上的金額有誤差。這個漏洞令部份僱主藉機掩蓋剝削行為，從而矇騙僱員。



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迪恩在接受澳洲廣播公司電台節目 (ABC Radio) 訪問時說：「當這些工人發現糧單上印著的數額並未有被存入自己的賬戶時，往往已經為時過晚。」





ISA 認為，解決這個問題需要政府更新法律，讓退休公積金實際支付時間與糧單顯示的時間一致，讓僱員可以直接核對自己所獲的金額，監管機構亦可進行隨時核對。





這種支付方式被稱為發薪日退休公積金 (Payday Super)，將有助大大減少公積金被剋扣的情況。





迪恩說：「將養老金納入全國就業標準是值得歡迎的，但這不能根除公積金被少付的情況，只有『發薪日退休公積金』才能遏制剝削。」



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另一方面，420 萬本來每季獲發公積金供款的工人，將因更頻密的公積金供款次數而獲得更高的退休儲蓄。





ISA 的模型顯示，如果將每季支付退休公積金改為每兩周支付一次，一名 30 歲、擁有中位數工資的工人在退休時的公積金儲蓄能增加 8,000 澳元，因為更頻繁的公積金收入會帶來更多的複計利息。





另外，ISA 的報告表明，目前 ATO 只收回了 15% 的退休公積金，公積金亦應被包含在公平工作權益的保障中，由政府構成退休工作者的安全網。





迪恩呼籲政府，在 5 月的聯邦財政預算案中作出改變。





他說：「在這次聯邦財案中，政界人士有機會終結目前巨大的退休公積金扯皮現象，防止其破壞藍領工作者、年輕女性和其他低收入者未來的財務保障。」



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