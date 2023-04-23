【慳錢削減軍備？】澳洲戰略審查：澳洲將防禦重點放在遠程打擊

這份戰略審查亦促請澳洲國防軍，擴大或加快用作打擊海上目標的中型和重型登陸艇、遠程導彈和機動陸基導彈的計劃，但就應該取消第二個自行榴彈砲團的計劃。





今次審查預示澳洲防禦形勢有所改變，將更多的重點放在遠程打擊能力上，並能夠打擊和威懾距離澳洲海岸更遠的對手。





這項審查由澳洲國防軍 (ADF) 前任司令、退休空軍元帥休斯頓爵士（Angus Houston）和前工黨國防部長史邁夫（Stephen Smith）領導。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）去年8月，宣佈就澳洲國防軍進行重大戰略審查，可使軍隊在未來十年內做好準備，以應對不斷惡化的安全環境，對於保衛國家和避免衝突至關重要。





副總理兼國防部長馬利士當時更表示，審查將考慮澳洲的能力如何與美國、英國和其他主要夥伴合作。



馬利士去年出席政策論壇雪梨研究所（Sydney Institute）的年度晚宴發表演說時，提到澳洲國防軍在人員招聘、保留和增長方面面對越來越大的困難。





他表示，軍隊需要充足的人員和資金來支持發展新的戰略。





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