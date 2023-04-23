蘇丹兩派部隊在首都喀土穆持續交火 各國撤僑

據外電報道，一些外國僑民於星期六開始，從蘇丹的紅海港口撤離。





快速支援部隊（RSF）在周日早上表示，美國外交官及其家屬被緊急撤離。據RSF表示，這次行動涉及六架飛機，此外，一位知情人士告訴路透社，美國軍方已成功撤離美國大使館人員。而五角大廈尚未回應此事。





蘇丹首都喀土穆再次發生空襲，這是在一周內，導致全國範圍內數百名平民死亡。戰爭令大量人困住在蘇丹首都喀土穆。





機場亦屢次成為攻擊目標，許多居民無法離開家園前往更安全的地區。





蘇丹軍隊已同意協助撤離外國國民。而另一陣營快速支援部隊（RSF）領導人達加洛承諾開放機場進行撤離。





有人道組織表示，蘇丹目前面臨的挑戰是缺乏基本服務。城市內沒有電力，夏季的溫度已達攝氏41度，又缺乏水源。





由於食物供應線，基本上都來自城市外的地區，供應商都因為害怕入城，所以城市內的食物供應正在迅速枯竭。

