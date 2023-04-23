菲律賓和中國將建立更多溝通渠道解決南海問題

中國國務委員兼外長秦剛抵達菲律賓總統府，馬可斯迎接其到場，兩人隨後會談，商討加強經貿合作和地區安全保障。





馬可斯會後發表聲明，指雙方同意建立更多溝通渠道，以便兩國日後一旦在南海發生任何爭端，都可即時解決，菲方已經展開相關工作，正等候中方回應，有信心化解矛盾。





中國國務委員兼外長秦剛與菲律賓外長馬納羅會面，馬納羅向秦剛提及台海局勢。 Credit: Gerard Carreon/AP 秦剛亦與菲律賓外長馬納羅會面，會面中馬納羅向秦剛提及台海局勢。馬納羅再次重申菲律賓堅持「一個中國政策」，同時對台灣海峽地區的升級緊張局勢表示關切。





秦剛表示兩國需要攜手合作，延續友誼的傳統，深化合作，妥善解決分歧。他還表示，共同合作有助於促進該地區和世界的和平與穩定。





中國駐菲律賓大使，上周指責東南亞國家通過向美國提供擴大的軍事基地進入的權限，煽動地區緊張局勢，並指責美國干預，引起了軒然大波。

