【近70%運香港】西澳養場免受禁捕區影響 日產7百公斤青邊鮑

西澳鮑魚產業協會（Abalone Industry of Association of WA）將游說州政府重新考慮南海岸海洋公園 (SCMP) 最新管理計劃草案中強調的一些擬議禁捕保護區。





漁業管理顧問 Shane O'Donoghue 表示，許多保護區被毫無必要地指定為對鮑魚捕撈的經濟可行性至關重要的區域。





他指出，這將有效地等同於西澳南海岸商業鮑魚漁業的關閉，因為它無法繼續失去那麼多的優先養殖場。





海洋公園將從布雷默灣（Bremer Bay）延伸至南澳邊境，將於明年生效。



第三代鮑魚業人士亞當斯，經營全球首個商業鮑魚養殖場。 Credit: Rare Foods Australia 不過對於第三代鮑魚業人士亞當斯（Brad Adams）的鮑魚養殖生意就沒有影響，其鮑魚養殖場70%收成，都運到香港。





亞當斯經營的可持續鮑魚養殖場，位於布雷默灣以西小鎮Augusta對開，是全球首個商業鮑魚養殖場。





這鮑魚場使用人工珊瑚礁於弗林德斯灣（Flinders Bay）下沉 18 米處養殖青邊鮑魚，鮑魚以自然脫落的海藻為飼料，收成期為兩到三年。



鮑魚場使用人工珊瑚礁，鮑魚以自然脫落的海藻為食物，被認為是最接近野生鮑魚生態。 Credit: Rare Foods Australia 亞當斯形容其養殖的青邊鮑是上等食材，等同澳洲著名紅酒，奔富（Penfolds）酒王「葛蘭許」（Grange）。





亞當斯經營的上市公司Rare Foods Australia , 發布最新半年業績報告，收入增加47%，達到2.96億元。





亞當斯的15名全職鮑魚收成員工，每日備著刀片和網，即使惡劣天氣，都會潛水到下沉18米的鮑魚場收成，每日的收成大約700至800公斤鮑魚。而該公司已經被海洋管理委員會認證為可持續漁業。





連殼鮑魚批發價，目前平均每公斤56元。 亞當斯Rare Foods Australia 現在 70% 的收成出口到香港，不過該公司的營銷總監今個星期將到巴塞羅那，參加全球海鮮博覽會，希望拓展在歐洲以及美國和加拿大 、以至越南、印度和中東的市場。





亞當斯說，其養殖場生產的野生青邊鮑肉質細嫩，以及其色澤鮮明，在香港備受推崇。





「香港人在宴會、婚禮和送禮時都會用。 這是一種獨特的味道，最接近魷魚的質地，但更多的是鮮味海味。」





亞當斯介紹，他最喜歡的新鮮青邊鮑食法，是生食即刺身，另一種簡單的煮法是用辣椒、薑和大蒜炒 10 秒鐘。



富臨飯店行政總廚黃隆滔（右）與創辦人楊貫一（阿一）。 Credit: Facebook 香港米芝蓮三星級餐廳富臨飯店的行政總廚黃隆滔在接受香港傳媒訪問時介紹，，鮑魚是「財富、繁榮和豐富」的象徵。 其招牌菜魚肚紅燒阿一鮑魚以餐廳創始人的名字命名，售價為 6880 港元（約合 1300 澳元）。





黃隆滔指出，中國文化認為食鮑魚會帶來好運。 鮑魚還具有高蛋白質和結合必需維生素和礦物質。





亞當斯就指出，新加坡是其公司的第二大出口市場。 他補充說，儘管中國大陸是世界上最大的鮑魚進口國，但佔銷售額的不到 5%。





在坎培拉和北京之間的政治緊張局勢最嚴重的時候，澳洲亞鮑魚沒有受到貿易制裁的影響。





現年54歲，2009年在科廷大學獲得工商管理碩士學位的亞當斯認為，「中國的競爭如此激烈，我們發現其他地方的投資回報更好。」





亞當斯的公司Rare Foods Australia，以前稱為Ocean Grown Abalone，據澳洲商務處（Austrade）稱，供應全球 20% 的野生捕獲青邊鮑。 與此同時，澳洲供應全球近 50% 的野生鮑魚，與南非、新西蘭和墨西哥在全球市場競爭。





Rare Foods Australia 在最新的半年報告中表示，總銷量增加 41%，達到 53 噸。 該公司每年繁殖 120 萬隻小鮑魚，其中約 40% 可在三年後收成。







