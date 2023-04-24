【澳新軍團日】全國各大城市紀念活動指南

4月25日本周二是澳新軍團日，今年全國各地所有的紀念活動都將回歸。





雪梨

晨曦紀念儀式將於清晨4點20分在市中心Martin Place的The Cenotaph紀念碑舉行。現場設置兩個公眾出席區，分別位於George Street，以及Pitt Street和Castlereagh Street之間。





澳新軍團日的傳統遊行在上午9點開始，從Martin Place沿著Elizabeth Street進發，一直到Hyde Park的澳新軍團紀念堂外。





公眾可以在沿途道路兩側觀看，屆時附近交通將被封閉。



墨爾本

人們在墨爾本戰爭紀念館參加晨曦紀念儀式。 維州民眾可以在清晨5點半到墨爾本戰爭紀念館（Shrine of Remembrance）參與每年都會舉辦的晨曦紀念儀式。





而澳新軍團日的傳統遊行在上午9點開始，從Princes Bridge出發前往戰爭紀念館，當天館內也會舉辦更多紀念活動。



布里斯本

布里斯本的紀念活動從前一天開始，Nurses Memorial Candlelight Vigil燭光守夜儀式將於今日傍晚5點半至7點15分在中央火車站前的澳新軍團廣場（Anzac Square）。





到第二天，晨曦紀念儀式將於清晨4點28分在同一廣場內舉行。民眾可在廣場內聚集，觀看紀念堂內的官方儀式。





澳新軍團日的傳統遊行在上午9點45分開始，在Adelaide Street位於George Street和Creek Street之間的路段進行。



數千人聚集在布里斯本澳新軍團廣場出席晨曦紀念儀式。

珀斯

第二天清晨5點半，晨曦紀念儀式在同一地點舉行，西澳退伍軍人俱樂部（RSLWA）呼籲參加者在清晨4點入場。





由於西澳是全國最遲重開邊境的州份，今年將會是新冠疫情後當地首次全面向公眾恢復澳新軍團日紀念活動。



阿德雷德

阿德雷德的紀念活動一如既往在North Terrace的國家戰爭紀念碑舉行晨曦紀念儀式，時間是清晨6點。





傳統的遊行則於9點半從North Terrace和Gawler Place交界處出發，沿著King William Road進行。



荷伯特

荷伯特的晨曦紀念儀式將於清晨6點在Queens Domain的Hobart Cenotaph紀念碑舉行。





傳統遊行從上午11點開始，從Elizabeth Street沿著Macquarie Street走到紀念碑。



老兵遊行是澳新軍團日的傳統活動。 Source: Getty / Getty Images

坎培拉

澳洲戰爭紀念館（Australian War Memorial）將於清晨5點半舉行晨曦紀念儀式。





提前去到的民眾可以參觀從3點半開始的圖片展。而澳洲國防軍（ADF）的代表將從4點半開始朗讀曾經歷戰爭的軍人當年的信件和日記。





傳統遊行將於上午9點半在Anzac Parade位於Blamey Crescent和Currong Street交界的地方開始。





達爾文

達爾文的晨曦紀念儀式將於清晨5點50分在Bicentennial Park的Darwin Esplanade的紀念碑舉行。





而傳統的遊行在上午9點開始，沿著Knuckey Street，轉右進入Cavenagh Street，並在Bennett Street的Civic Centre結束。





