【澳新軍團日】一文看清：各大零售商營業時間

後日4月25日星期二，是「澳新軍團日」（Anzac Day）公眾假期，「澳新軍團日」是紀念一次大戰，在土耳其「加里波利」（Gallipoli）戰役。在這個紀念日子，全澳很多州及領地，零售業營業時間會減短，令國民可以向陣亡烈士致意。

ANZAC DAY SYDNEY

後日4月25日星期二，「澳新軍團日」（Anzac Day）公眾假期，全澳絕大部份零售店會減短營業時間或休息。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

以下是全澳主要大零售及超市集團，後日星期二4月25日軍團日營業時間。
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【澳新軍團日】你知道 ANZAC 亦有華人嗎？

Woolworths 超市

維州、新州及首都領地：全部分店下午1點開始營業

昆州：全部分店休息 （布里斯本機場分店就會營業）

南澳：阿德雷德行人專用區商場Rundle Mall分店及鄉鎮地區的分店營業，Millicent及大阿德雷德地區的分店就休息。

北領地：全部分店營業。

塔州：全部分店下午12點半開始營業。
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【專訪】澳新軍團日:前軍人程祖彥

Big W

昆州及西澳：全部分店休息。

新州、首都領地、北領地、維州、塔州及南澳：分店會營業，但時間減短。
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【專訪】澳新軍團日: 陸軍中校曾令德

Coles超市

維州、新州及首都領地：全部分店下午1點開始營業，部份分店會提早結束營業。

北領地：全部分店中午12點開始營業。

昆州：全部分店休息。

南澳：Port Lincoln, Port Pirie, Berri, Port Augusta, Mount Barker, Adelaide Rundle Place, Whyalla, Murray Bridge Green, Mount Gambier, Victor Harbor的分店中午12點開始營業，其餘分店休息。

塔州：全部分店下午12點半後開始營業。

西澳：Margaret River, Karratha,唐人街（ Chinatown）, Kununurra, Tom Price, Albany, South Hedland, Orana, Eaton Fair的分店中午12點開始營業; Vasse, Busselton, Dunsborough, Busselton Central的分店下午1點開始營業，其餘分店休息。
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【大眾論壇】「澳新軍團日」是否重要？

Kmart

昆州及西澳：全部分店休息。

新州：全部分店下午1點半開始營業。

維州及塔州：全部分店下午1點開始營業。

南澳及北領地：部份分店休息，部份會下午1點開始營業。
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【時事百寶箱】澳新軍團日：加里波利之戰役

Bunnings

維州、新州、首都領地及北領地：全部分店下午1點開始營業。

南澳：全部分店中午12點開始營業。

西澳：Bunbury及Armadale的分店會休息，其餘分店中午12點開始營業。

塔州：全部分店下午12點半開始營業。

昆州：全部分店休息。

全澳的行業中心Bunnings Trade Centres休息。
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Published 23 April 2023 5:27pm
By Wyee Yeung
Source: SBS