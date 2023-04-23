【澳新軍團日】一文看清：各大零售商營業時間

以下是全澳主要大零售及超市集團，後日星期二4月25日軍團日營業時間。



【澳新軍團日】你知道 ANZAC 亦有華人嗎？

Woolworths 超市

維州、新州及首都領地 ：全部分店下午1點開始營業





昆州 ：全部分店休息 （布里斯本機場分店就會營業）





南澳 ：阿德雷德行人專用區商場Rundle Mall分店及鄉鎮地區的分店營業，Millicent及大阿德雷德地區的分店就休息。





北領地 ：全部分店營業。





塔州 ：全部分店下午12點半開始營業。



Big W

昆州及西澳 ：全部分店休息。





新州、首都領地、北領地、維州、塔州及南澳 ：分店會營業，但時間減短。



Coles超市

維州、新州及首都領地 ：全部分店下午1點開始營業，部份分店會提早結束營業。





北領地 ：全部分店中午12點開始營業。





昆州 ：全部分店休息。





南澳 ：Port Lincoln, Port Pirie, Berri, Port Augusta, Mount Barker, Adelaide Rundle Place, Whyalla, Murray Bridge Green, Mount Gambier, Victor Harbor的分店中午12點開始營業，其餘分店休息。





塔州 ：全部分店下午12點半後開始營業。





西澳 ：Margaret River, Karratha,唐人街（ Chinatown）, Kununurra, Tom Price, Albany, South Hedland, Orana, Eaton Fair的分店中午12點開始營業; Vasse, Busselton, Dunsborough, Busselton Central的分店下午1點開始營業，其餘分店休息。



Kmart

昆州及西澳 ：全部分店休息。





新州 ：全部分店下午1點半開始營業。





維州及塔州 ：全部分店下午1點開始營業。





南澳及北領地 ：部份分店休息，部份會下午1點開始營業。



Bunnings

維州、新州、首都領地及北領地 ：全部分店下午1點開始營業。





南澳 ：全部分店中午12點開始營業。





西澳 ：Bunbury及Armadale的分店會休息，其餘分店中午12點開始營業。





塔州 ：全部分店下午12點半開始營業。





昆州 ：全部分店休息。





全澳的行業中心Bunnings Trade Centres休息。



維州的 Strathmerton奪命車禍 五名死者中據報有一港人和三名台灣人

SBS 中文堅守

，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過

收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過

收聽直播、節目重溫及其他語音內容。