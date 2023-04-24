知名止痛藥品牌新出「自然止痛藥」有無效？ 藥理學家有話兒

要點： 一種新的「天然」止痛藥現已在澳洲有售。

有專家質疑其功效。

以下是你需要注意的事：

藥房和超市貨架上目前上架了一種新的所謂止痛藥，但專家對其功效表示懷疑，並警告儘管此藥聲稱「成份天然」，但仍存在風險。





「必理痛」(Panadol) 生產商 Haleon 最近推出了新產品 PanaNatra，一種非撲熱息痛的止痛藥系列。他們將這三種產品形容為「由植物萃取」，聲稱分別可促進睡眠和緩解痛症、緩解肌肉痛和關節痛。





在一間大型藥房，一包 30 粒膠囊裝的售價約為 14元，而一盒 50 粒裝約售 20 元。



阿德雷德大學的分子藥理學家兼講師馬斯格雷夫 (Ian Musgrave) 對該系列的功效表示關注。





當產品在澳洲藥品及用品管理局 (TGA) 註冊時，可獲給予「AUSTR」或「AUSTL」評級。 TGA 表示，前者適用於有關公司提供了「安全、品質和功效數據」的高風險產品；後者 — 適用於 PanaNatra 產品 — 被認為是低風險，並且毋需有關公司提交證據證明產品發揮聲稱的功效。





馬斯格雷夫博士說：「AUSTL 基本上表示 TGA 認為這些產品不會構成很多副作用，但背後並無非常有力的證據。」





他又說，這些產品中的活性成份確實存在臨床試驗數據，但並不可強。





他指有些採樣量較小，而另一些則發現一種成份可能有益，但劑量遠高於 PanaNatra 膠囊中可能存在的劑量。





他稱：「服用這些產品的人，可能會以為他們得到的是一個內含磨碎植物的膠囊。」





「他們得到的是一種萃取物……包裝上告訴你這是一種萃取物，但未必反映到臨床試驗中使用過的材料。」



昆士蘭大學藥學院的兼職副教授摩西 (Geraldine Moses) 批評標榜成份「天然」的藥品。





摩西博士說：「這些是在藥廠生產的藥品……人有時喜歡天然，認為這是一種浪漫的概念，卻忘了它始終是一種藥物，和其他藥物一樣。」





「和任何其他藥物一樣，它可能有效，但亦可能產生副作用和藥物相互作用。」





PanaNatra 的兩種產品含有薑黃素 — 薑黃的一種成份 — 該公司聲稱，根據「各種研究」，薑黃素有助緩解「骨關節炎、運動後關節疼痛和疲勞的輕微症狀」。





摩西博士說：「薑黃素……的而且確有潛在的消炎作用，但相當微弱。」





「研究已經完成，但質量參差不齊……通常他們表示有消費者認為它時而有效、時而無效，但研究尚無定論。」



儘管 TGA 一般認為 AUSTL 產品「相對無害」，但摩西博士表示，一些所謂的天然成份確實有潛在的副作用和藥物相互作用，公司「幾乎沒有義務」發出警告。





PanaNatra 產品的包裝上有警告，表明不適合哺乳期婦女服用，並建議有病史和正在服用其他藥物的消費者諮詢醫生。





業界刊物 《Inside FMCG》 引述 Haleon 公司的鎮痛藥高級營銷經理品塔多 (Elena Pintado) 說，消費者對「含天然成份的鎮痛產品」興趣越來越大。





2021 年，一項由雪梨大學牽頭的範圍廣泛的檢討，研究了撲熱息痛在治療 44 種病症方面的有效性，發現它僅對四種痛症有效，即膝關節或髖關節骨關節炎、緊張性頭痛、分娩後會陰疼痛和開顱手術。





SBS 新聞聯絡藥廠 Haleon 發表意見，尚待回覆。





本文僅包含一般信息。有關個別情況的建議，請諮詢合資格的醫生。





