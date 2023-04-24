匯豐股東顧問團 ISS 服務公司建議股東反對分拆亞洲業務

ISS在一份向路透社提供的投資者通知中表示，平保去年十一月提出，匯控和中國平安保險公司之間 「缺乏詳細的合理性解釋」。ISS是一家為股東建議如何在公司的股東大會上行使代理投票權的顧問公司。





匯控與平保之間的口水戰在上周升級，平保於4月18日即上周二發新聞稿，指爲從根本上提升滙豐的市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。



平保上周二發稿指匯豐應考慮結構性的戰略重組改革。 Credit: Jing wei/AP 新聞稿又指，滙豐多年來業績表現不佳，對亞洲業務投入不足，上述給予亞洲業務更多自主權的提議值得認真考慮。





「平安研究了部分股東提出的分拆方案，也認真聽取了滙豐及其它市場專業人士的反饋和意見，我們建議，從原來的分拆方案(spin-off)調整爲戰略重組(strategic restructuring)方案。戰略重組方案完全可以解決滙豐的顧慮，包括但不限於環球價值、 營運成本、法律障礙等問題。」





匯控即將於5月5日舉行的年度股東大會。上周三，匯控發稿回應平保，新聞稿指，歡迎與所有股東展開友好、積極的對話，共同為提升可持續長遠價值而努力。





匯控表示與平保於2022年至2023年間，就匯控亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。





匯控指會以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。匯豐已經充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟中國平安討論。



