每年澳新軍團日 (Anzac Day)，全國各地的澳洲人都會紀念在戰爭期間為國捐軀的澳洲及新西蘭軍人及部隊人員。
時至今日，這一日的意義亦擴展到為紀念戰爭中處於敵對一方的軍人。
以下是《追念詩》的中文翻譯版本：
他們將不再變老，不像我們留下來的日漸衰老。
他們永遠不為耄耋所難，永遠不為殘年所累。
每當黃昏日落、每當黎明破曉，我們都會紀念他們。
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澳洲戰爭紀念館的陣亡將士名單。 Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
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【澳新軍團日】《追念詩》The Ode of Remembrance 廣東話版本
SBS Chinese
24/04/202300:39
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【澳新軍團日】全國各大城市紀念活動指南
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