【澳新軍團日】《追念詩》The Ode of Remembrance 廣東話版本

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一名澳洲騎兵在第一次世界大戰期間於巴勒斯坦執拾一扎罌粟花。 Credit: Australian War Memorial P0361.046

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每年澳新軍團日 (Anzac Day) 的紀念儀式上，都會誦讀出《追念詩》(The Ode of Remembrance)，以紀念在戰事中犧牲的軍人及其他人員。SBS 與澳洲戰爭紀念館 (Australian War Memorial) 合作，將《追念詩》翻譯成 45 種語言。

每年澳新軍團日 (Anzac Day)，全國各地的澳洲人都會紀念在戰爭期間為國捐軀的澳洲及新西蘭軍人及部隊人員。

時至今日，這一日的意義亦擴展到為紀念戰爭中處於敵對一方的軍人。

以下是《追念詩》的中文翻譯版本：

他們將不再變老，不像我們留下來的日漸衰老。
他們永遠不為耄耋所難，永遠不為殘年所累。
每當黃昏日落、每當黎明破曉，我們都會紀念他們。
Roll of Honour Australian War Memorial
澳洲戰爭紀念館的陣亡將士名單。 Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
要了解更多有關在澳洲紀念澳新軍團日的傳統儀式，可瀏覽
澳洲戰爭紀念館網頁

收聽廣東話版本《追念詩》
ANZAC Day Ode of Remembrance - Mixed 280323a - Cantonese.mp3 image

【澳新軍團日】《追念詩》The Ode of Remembrance 廣東話版本

SBS Chinese

24/04/202300:39
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其他語言版本

English: The Ode of Remembrance

SBS以45种语言呈现《缅怀颂》（The Ode of Remembrance） 含普通话版

The Ode of Remembrance, Bài Ca Tưởng Nhớ

'The Ode of Remembrance' dalam Bahasa Indonesia

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