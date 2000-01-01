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國際足協2022年世界盃
15:04
【SBS學英語】第24集 : 足球與FIFA世界盃
如何透過SBS電台和電視緊貼2022世界盃賽事？
澳洲隊公佈26人世界盃名單 中場人才濟濟 18歲新星入圍
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體育和政治應分開嗎？卡塔爾人權問題恐「拖累」世界盃
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【匪夷所思？】卡塔爾世界盃怪招為遊客提供住宿
澳洲國家足球隊批評卡塔爾人權狀況 促同性戀非刑事化
【SBS睇中超】邊位球員有機會踢世界盃？
【世界盃倒計時】卡塔爾人權問題會否令球迷卻步？
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【強勢回歸】澳洲國家足球隊連續第五屆打入世界盃
【2022世界盃】西班牙德國死亡之組 上屆亞季軍硬撼 澳洲爭入圍
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