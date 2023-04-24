【直接入籍澳洲】35萬居澳新西蘭公民受惠

新西蘭總理希健斯昨天(4月23日)抵達布里斯本，獲總理艾巴尼斯接待，雙方一同出席新公民身份協議的慶祝儀式，同時紀念澳洲同新西蘭建交80周年。





艾巴尼斯說，澳洲與新西蘭的關係從未如此牢固。





他說：「大家經常都說，澳洲和新西蘭不單是朋友，大家當然都是家人。今天我們給予新西蘭人擁有澳洲公民身份時，有著一種珍貴的情感以及一種新的力量。我們知道一直以來新西蘭人遲遲未獲得澳洲公民身份所面臨的困難，從今以後，我們確保之後在澳洲居住的新西蘭人，可享受更平穩的公民之路。」





新西蘭總理希健斯，對這個期待多年的消息表示熱烈歡迎，他自上任以來，已經在三個月內，第二次訪問澳洲，對上一次在今年1月25日。今次到訪，可以稱得上是別具意義。他們在澳新軍團日前夕，昨天在布里斯本的軍人墓園為一塊紀念碑揭幕，以表揚在兩次世界大戰中服役中為國捐軀的士兵。





他又表示，很高興在新西蘭呼籲澳洲改變這個政策22年後，澳洲終於給予居住在澳洲的新西蘭人擁有公民身份。





希健斯說：「就新西蘭來說，我們有悠久而寶貴的互惠親屬關係歷史。大家都知道，近年來，選擇在澳洲生活和工作的新西蘭人，因為未有公民身份而受到限制，而他們希望在澳洲永居亦不是什麼秘密。 因此，我對澳洲在週末宣佈的這個協議感到非常高興。」





至於這個政策的部分細節，根據聯邦政府宣佈的新改變，意味著持有澳洲簽證的新西蘭人，只要在澳洲居住至少四年，就可以直接申請公民身份，而不必先成為永久居民。





而符合某些標準的新西蘭父母，他們在澳洲出生的兒童，將自動獲得澳洲公民身份，並在今年7月1日生效，令不少目前在澳洲居住的新西蘭人受惠。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。



