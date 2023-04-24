【藏45公斤冰毒轉運澳洲】聯邦警方與香港海關聯手 破機械運毒案

聯邦警方在新聞稿表示，聯邦警方透過國家聯絡主任網絡，知會香港當局有關情報，香港海關人員在機場截獲該批冰毒。





聯邦警方指出，之前收到於墨西哥的聯邦警隊聯絡員的消息，指有一批可疑貨物，正運往墨爾本一個地址。





聯邦警方透過在香港的聯絡人員知會香港海關人員。



今次於香港機場搜獲企圖偷運澳洲的45公斤冰毒。香港當局認為，販毒集團趁於今年初各地通關後，增加販毒次數，但減少每次涉及毒品的數量，減低風險損失。 Credit: supplied/AFP 香港海關在上星期五（4月21日 ）召開記者會，表示經情報分析及調查，在機場鎖定一批由墨西哥來港再轉運澳洲的貨物、有一部報稱重340公斤熱成型機內，撿獲45公斤冰毒。





海關機場科空運貨物組署理高級督察余鳳文在記者會上表示，於本月16日凌晨，香港海關機場科人員查驗一件由墨西哥抵港、並轉運至澳洲的空運貨物。貨物報稱載有一部重約340公斤的熱成型機。關員發現產品的資料非常少，沒有產品說明書和發票，而裝箱清單的資料亦非常簡單和粗疏。其間人員曾嘗試在網上搜尋清單上所載的產品型號，發現並沒有相關產品。





香港海關指出，雖然關員在驗貨時發現相關機器看似是全新，但沒有保護物料包裝，發泡膠和紙皮箱也沒有，只用膠紙包裹。



搜獲的45公斤冰毒，藏於沒有保護物料包裝、沒有品牌的熱成型機內。這批貨品空運到墨爾本一個地址。 Credit: supplied/AFP 另外海關人員發現，機器部件用多種不同副牌字組裝而成，機身上並無品牌，而且X光影像有可疑，機器下半部為厚金屬組件，但呈現兩種影像顏色，顯示有兩種不同物質，相信不法分子利用高密度金屬令X光影像不清晰。





關員拆開組件作進一步檢查，當拆走多層鋁板及鐵板後，在機器下半部分X光影像看不到的位置，檢獲約45公斤冰毒。這批毒品藏於機器內三層物料之內，海關人員點算後估計市值約2,850萬港元。案件交由海關毒品調查科跟進。





香港海關並指出，於香港檢獲冰毒數量實質增加2.5倍。認為反映販毒集團趁於今年初各地通關後轉變手法，在物流鏈回復正常時增加販毒次數，但減少每次涉及毒品的數量，從而減低風險損失。



聯邦警隊警司戈登（Patrick Gordon）在新聞稿表示，就今次的運毒案，澳洲聯邦警方人員與墨西哥當局和其他中美洲執法機構密切合作，以確定該地區的毒品製造和運輸來源。 當局仍在調查今次的案件。





他說：「正如我們過去所見，香港是來自中美洲的貨物的熱門中轉站，包括創紀錄的 1.8 噸液態冰毒緝獲量，也經香港運往澳洲。」





戈登表示，由於對毒品的需求，販毒集團繼續瞄準澳洲，但澳洲聯邦警方及其在 33 個國家共 200 多名聯絡員組成的國際網絡，就隨時準備打擊販運毒品勾當。







