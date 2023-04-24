日常生活去天然氣轉電 澳洲人贊成嗎？

要點： 最新研究顯示，大多數澳洲人支持全面使用電動車及電動家用設備；

在汽車方面，研究顯示，汽車和柴油車的受歡迎度逐步下降；

環境是最大的驅動因素，而潛在更加便宜的電費同樣是推動因素。

隨著生活成本不斷上漲和氣候危機繼續惡化，更多的澳洲人願意放棄使用天然氣，轉為選擇更清潔、更便宜的能源。





公共政策智庫澳洲研究所（Australian Institute）的最新研究顯示，受訪的大多數澳洲人支持家用車輛和設備全面電能化。





約 55% 的受訪者對家用設備電氣化持積極態度，其中環境原因（59%）是最大驅動因素，其次是能源費用更低（18%）。





就汽車而言，該研究顯示汽油車和柴油車的受歡迎程度正在下降，排在混合動力車和電動車之後，被評為最不受歡迎的選項。





受訪澳人對混合動力汽車的態度最為積極（58%），緊隨其後的是電動汽車（52%），然後是燃油汽車（佔比44%）。





對於那些計劃在未來10年購買新車的人來說，四分之一的人計劃購買電動車，而五分之二則表示會考慮購買混合動力汽車。



環境和生活成本

在那些已購買或正考慮購買電動車的受訪者中，環保效益、降低行車成本的是首要驅動因素。





同時，澳洲人更加偏愛用電的家用設備，大多數人選擇使用電暖氣、電熱水器和電焗爐，而非使用天然氣的家用設備。



澳洲研究所南澳部主任拜亞德（Noah Schultz-Byard）表示：「我們的研究表明，放棄使用天然氣不僅是更便宜、更清潔，而且在降低生活成本方面也深受家庭的歡迎。」。





他補充說：「澳洲人明白電氣化不僅可以為下一代創造更安全的氣候環境，還可以在短期幫他們維持開支。」





拜亞德表示，實現轉變的最大障礙是過渡期的預付成本；他敦促政府為選擇電氣化設備的家庭提供支持。





他說：「由清潔能源和電池供能的電力住宅、家用汽車、家電將在應對經濟和環境問題方面發揮關鍵作用。」



