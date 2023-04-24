澳洲年青人少飲酒 清醒也是新潮流？

不少人認為澳洲年輕人形象喜愛「豪飲」，然而，愈來愈多人選擇減少喝酒或者戒酒？

A young woman sitting on a chair next to some pot plants on a balcony

20 歲的巴特菲爾德 (Victoria Butterfield) 是決定不再酗酒的年輕人之一。 Source: Supplied / Victoria Butterfield

要點：
  • 越來越多的澳洲年輕人減少飲酒或戒酒;
  • Z 世代被描述為「謹慎」和「擔憂」的一代；
  • 無論是否宗教社區，少飲酒，保持清醒成為另一種潮流。
20 歲的雪梨女孩巴特菲爾德（Victoria Butterfield）曾被朋友認為「好飲得」，但她表示，如今她已經遠離認銘酊大醉的日子。為能喝的表示，如今她已遠離喝醉的日子。

她如今在西雪梨大學主修社工。她儘管可能仍會偶爾小酌一下，但卻表示，一點都不喜歡宿醉後醒來。

她說：「這個狀態非常重複。你知道接下來會發生甚麼，並且第二天會感覺很差。」

許多澳洲年輕人選擇戒酒

巴特菲爾德是眾多選擇大量減少飲酒或完全戒酒的澳洲年輕人之一。

根據聯邦政府的澳洲衛生和福利研究所（AIHW）的統計數據，越來越多年輕人戒酒，使整體戒酒人數有所增加。

從 2007 年到 2019 年，14 歲至 17 歲人群的戒酒比例從 39% 增至 73%，而 18 歲至 24 歲的戒酒人群從13.1% 上升到 21%。
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該機構 2019年的《國家禁毒戰略家庭調查》顯示，15至24 歲人群中，只有 0.9 %的人每天飲酒（所有年齡組中比例最低），每周飲酒的人佔比21.4%（同樣在所有年齡組中比例最低），而18.8% 的人每月飲酒少於一次（所有年齡組中比例最高）。

然而，飲酒的年輕人仍然是所有年齡段中風險最高的酒精消費者。

根據澳洲衛生和福利研究所的數據，相較其他群體，18 歲至 24 歲的人群更有可能每月至少一次飲用11個或者更多標準量的酒精飲品。在澳洲，一杯標準量的酒精飲品含有 10 克酒精。

24 歲的雅辛塔（Jacinta Martinez）正在新州沃加沃加（Wagga Wagga）學習口腔衛生治療。她表示自己已大幅減少酒精攝入量，現在可能只在晚餐時小酌一次。 雅辛塔說，她的決定讓她難以應付某些社交場合。
A young woman sitting outside holding a dog
決定減少飲酒的雅辛塔。 Source: Supplied / Jacinta Martinez
她說：「我起初住在學校裡，每個星期四都會有聚會，大家都會喝醉，你可能想去洗手間，但是共用的洗手間往往會擠滿喝醉的人。」

「我感覺有點被孤立，因為我不想參加那種活動。」

澳洲的豪飲文化

長期以來，喝醉是滿18歲的人的一種成人禮，巴特菲爾德說這正是她開始喝酒的原因。

然而自從她專注學業開始，每周更工作 30 小時，醉酒就再不適合她。

巴特菲爾德說： 「如果我在周五或周六喝醉了，那我整周的狀態都會受影響。我就會覺得這沒甚麼意思。」

「我覺得我天生就是比較外向的人，所以我根本不需要喝酒——我只是因為其他人都這麼做，所以我也這麼做。」

Z世代更「谨慎」

彭內（Amy Pennay）是樂卓博大學酒精政策研究中心（Centre for Alcohol Policy Research at La Trobe University）的副主任，過去八年，她一直研究年輕人飲酒的下降趨勢。

她表示仍在努力了解為甚麼 Z 世代（從90年代中期到2010年代初出生的人）是一個更為「謹慎」的世代。

她向 SBS 新聞表示：「年輕人更擔心他們的未來，包括經濟保障以及全球問題。」

在擔憂未來的同時，彭內博士解釋說，年輕人在社交媒體上面臨著雙刃劍。

一方面，年輕人在網上社交越來越多，可能會將屏幕時間作為通常酒精帶來的「社交緩衝」。

而另一方面，家長可以容易追踪查看孩子們在網上的活動。

「孩子們擔心自己曾做的蠢事被別人發佈在網絡上，大家都會看到，包括未來的僱主。 」

清醒成為趨勢

「清醒的潮流」始於 21 世紀初的北美和位於北歐的斯堪的納維亞國家，因此社交媒體不太可能是導致青少年飲酒下降的唯一因素。

儘管社交媒體可能會有助青少年減少飲酒，如 TikTok 上常用「sobertok」標籤來提倡清醒的生活方式。

彭內指「常態化是我們一直在努力尋回的狀態。」
她解釋，越來越多的澳洲人選擇不飲酒，無論是出於文化、宗教或健康原因，都會產生「社會傳染效應」（social contagion effect）。

她說：「一旦某種行為變得普遍和正常的，加入該群體就更變得更容易。」

巴特菲爾德說，她的朋友圈子裡亦有其他人不喝酒。

她說：「我也有穆斯林朋友，出於宗教原因他們不喝酒。」

「我覺得和他們的交流開闊了我的眼界，我有一個非常好的朋友，我們經常一起出去，她從來沒有喝過酒，但是她是一個非常有趣的人。」

「她不需要酒精來社交，她總會說：『這與酒無關，而是關於能量，只要你感覺是好的，誰在乎呢？』

對於雅辛塔來說，從雪梨搬到沃加沃加學習，同時優先考慮到自己的心理健康，是她減少飲酒的主要原因。

目睹了很多朋友心理健康方面出現問題，尤其是在疫情期間，她開始認為喝酒只會讓事情變得更糟。

她說：「我醉酒的兩次經歷都非常不愉快，如果有甚麼要說的話，那就是我確定真的不想再這樣了。」
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Published 24 April 2023 4:31pm
By Sophie Bennett
Source: SBS
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