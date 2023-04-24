【中美晶片戰】中國擬禁美光晶片 傳美國籲南韓勿填補市場缺口

路透社引述英國《金融時報》週日報導，美國要求南韓政府敦促該國晶片製造商，假若北京禁止美光科技公司銷售晶片，製造商如三星不要填補中國的任何市場空白。





中國網絡安全審查辦公室於上月底公布對美國晶片公司美光科技的審查。 今年三月底，中國網絡安全審查辦公室稱為保障關鍵信息基礎設置提供應用鏈安全，防範產品問題隱匿製造網絡安全風險，維保護國家安全，依據《中華人民民主和國家網絡安全法》，網絡安全審查辦公，對美光科技公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。



美國要求南韓政府敦促三星電子 (005930.KS) 和 SK 海力士半導體公司 (000660.KS) 不要填補中國的晶片市場空缺。 Source: AP / Lee Jin-man/AP 正在美國進行國事訪問的南韓總統尹錫悅，與總統拜登周一舉行峰會。有關美方要求南韓政府出手敦促該國的晶片製造商亦在此時傳出。





這次訪問是自2011 年以來，南韓領導人首次對美國進行國事訪問，並將紀念兩國結盟 70 週年。





英國《金融時報》引述知情人士表示，如果美光科技因北京的調查而被禁運作，美國要求南韓政府敦促三星電子 (005930.KS) 和 SK 海力士半導體公司 (000660.KS) 停止增加對中國的銷售。



白宮沒有對英國《金融時報》的報導發表評論，只表示，拜登和尹錫悅政府已努力協調對半導體行業的投資，確保關鍵技術安全，並解決經濟脅迫問題。





美國對出口到中國的晶片，實施了一系列出口管制，因為擔心這些技術可能被用於生產軍用晶片。 美國已將多家中國最大的晶片公司列入黑名單，其中包括美光的競爭對手長江存儲科技有限公司。







