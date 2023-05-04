想參與英王查理斯加冕禮？一文看清如何在澳洲參與盛事

要點： 國王查理斯和王后卡米拉的加冕典禮將於本週舉行。

兩位王室成員都將在儀式上獲正式加冕。

以下內容是關鍵資訊。

國王查理斯三世和王后卡米拉在數天後，將在傳統的儀式上接受加冕。





從儀式實際上會有甚府程序，身在澳洲的你又如何參與？以下是你需要了解的加冕典禮資訊：



加冕典禮上會發生甚麼事？

國王查理斯在他的母親女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)於去年 9 月去世後正式成為新君主，周六（5月6日）的加冕典禮將具有象徵意義。





這是一個宗教儀式，他首先會被介紹給會眾，然後進行兩項宣誓，加冕宣誓及登基宣誓。加冕宣誓確認他將依法執政並維護英格蘭教會，而登基宣誓確認他是「忠實的新教徒」。





然後，他將坐在加冕椅上，並被塗上聖油，他的頭上將戴上聖愛德華王冠，這是他一生中唯一一次戴上這個王冠。



最後，他將登上王位。





王后卡米拉也將與國王查理斯一起在一個更簡單的儀式上獲加冕，但在加冕禮後，她並不需宣誓。





她將被稱為卡米拉女王。



加冕典禮將在哪裡舉行？誰將出席？

查理斯國王和卡米拉王后將參加從白金漢宮到西敏寺的巡遊，行程約兩公里。





兩人將乘坐 2012 年在澳洲製造的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），這輛馬車是紀念伊麗莎白女王在位 60 周年而製。





國王查理斯將成為第 40 位在西敏寺加冕的君主，在過去的 900 年，加冕典禮一直都在這裡舉行。



Union Jacks decorate Regent Street, London, ahead of the coronation of King Charles. 在查理斯國王加冕之前，倫敦 Regent Street 上佈滿英國國旗。 Source: AAP, SIPA USA / SOPA Images 加冕典禮將有大約二千名賓客出席，其中包括澳洲總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)、英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)和法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)。





美國總統拜登(Joe Biden)將不會出席，他的妻子吉爾(Jill Biden)將代表美國出席。





很多王室成員都會出席，包括威爾斯王子威廉和王妃凱特，以及他們的三個孩子。





薩塞克斯公爵哈里王子將從美國飛來參加，但他的妻子梅根將和他們的兩個孩子，阿奇王子和莉莉貝特公主將留在加州的家中。





據報道1，這次旋風式之旅，哈里王子將觀看他的父親接受加冕，然後飛回家過他兒子的四歲生日。



國王查理斯和王后卡米拉將乘坐擁有 260 年歷史的黃金馬車（Gold State Coach）從西敏寺返回白金漢宮。 Source: AAP, AP / Stephen Hird 荷蘭國王亞歷山大(King Willem-Alexander)和王后馬克西瑪（Queen Maxima)、日本皇太子文仁和他的妻子太子妃紀子、比利時國王菲利普(King Philippe)和王后瑪蒂爾德( Queen Mathilde)、希臘王后瑪麗(Queen Anne-Marie等)外國皇室成員也在賓客名單上。





國王查理斯和王后卡米拉接受加冕後，他們將乘坐擁有260年歷史的黃金馬車（Gold State Coach）返回白金漢宮。





他們的回程將會是更盛大的活動，成千上萬的英國國民在沿途觀看和英聯邦軍隊將在這條路線上步操。





回到皇宮後，他們將在露台接受民眾的祝賀，同時有 60 多架飛機會在上空飛過。



身在澳洲，如何觀看加冕典禮？

本台 SBS 將從 5月6日 (星期六)晚上7時30分在 SBS 新聞網站及 SBS Youtube 頻道直播加冕典禮。





以下是活動日程：





晚上 7 時 30 分 — 國王的巡遊（從白金漢宮至西敏寺）



晚上 8 時 — 加冕禮



晚上 10 時—由西敏寺開始巡遊回白金漢宮

