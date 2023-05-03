SBS原創劇《情慾故事》陣容曝光: 獲提名金球獎最佳女主角奧康納領銜演出

全新《情慾故事》系列由 Lingo Pictures 公司製作，當中八個故事分別由澳洲著名作家撰寫，包括沃克(Sarah Walker)、哈迪(Marieke Hardy)、基亞雷拉(Adrian Chiarella)、鮑德溫(Alistair Baldwin)、唐(Jean Tong)、阿斯瑪(Tamara Asmar)、漢(Sara Khan)和巴特利特(Christine Bartlett)。





本系列深入探討慾望和渴望當中帶來的樂趣、複雜和混亂，旨在改變現今社會對性和親密關係的看法。這部引人入勝的劇集具有獨特的風格，故事主角過往在澳洲大銀幕上從未上演過此類情慾角色；每集《情慾故事》分別透過同性戀者、多元性別、殘疾人士、中年人或有色人種的角度，深入探索人類的愛和慾望。





本劇在雪梨進行拍攝，頂級演員陣容包括獲金球獎最佳女主角提名的奧康納(Frances O’Connor)(曾主演《失踪者》、《包法利夫人》、《結局》）、博司( Kate Box)（曾主演《耙》、《Wentworth》 和即將上映的《死鎖》）、科馬克(Danielle Cormack) （曾演出《年份》，《她保守的秘密》，《我的人生與謀殺》）、希克(Rarriwuy Hick)（曾演出《Wentworth》，《本色》），諾克斯 (Googoorewon Knox)（曾演出《趁男人不在》，《黑雪》），瓦列霍(Melanie Vallejo)（曾演出《升級、優勝者和失敗者》)、德拉克索(Tim Draxl) (曾演出《我們的血液》，《一個可以稱之為家的地方》)、王宇辰 (曾演出《安全之家》，《新金山》，《餓鬼》)， 有木(Dominic Ona-Ariki )(曾演出《肖特蘭街》，《單車道橋》), 拉邦特(Bert LaBonte) (曾演出《新聞閱讀器》，《賬戶裡的科林》，《五間臥室》)， 哈瓦(Emily Havea )(曾演出《後來者》， 《Darby & Joan》，《完美的配對》)， 巴齊(Fayssal Bazzi) (曾演出《Shantaram》, 《無國籍》)， 泰爾(Bernie Van Tiel )(曾演出《07 級別》)， 德羅(Roman Delo) ((曾演出《撞》)、哈拉拉比杜(Victoria Haralabidou)、鄺(Kween Kong) 、菲茨艾倫(Alex FitzAlan)，拉戈 (Joel Lago)和阮(Crystal Nguyen )。



奧康納(Frances O'Connor) 於 2015 年在美國加州出席第 72 屆年度金球獎頒獎典禮 Source: AAP / Jordan Strauss/AP 本影片製作人為 Lingo Pictures 公司的鮑登 (Helen Bowden)（作品包括《她保守的秘密》、《繩索上何危險》和即將上映的《綠野仙踪》）和海恩(Liam Heyen)（作品包括《後來者》、《高端婚禮》）。執行製片人為斯蒂芬斯(Jason Stephens)（作品包括《上帝的羔羊》，《正直》，《信使》），導演戈特利布(Madeleine Gottlieb)，曾執導《後來者》，其短片曾在各地電影節上放映，包括多倫多、西南偏南電影節(South by Southwest Film Festival)、阿斯彭、墨爾本、雪梨、西雅圖、棕櫚泉(Palm Springs)和柏林國際電影節，以及屢獲殊榮在阿根廷出生的澳洲舞台和戲劇導演卡塞雷斯 (Leticia Cáceres)（作品包括《顛簸》、《幽靈檔案》）。





正如標題所言，這部劇集確實談及情與慾。它表達了感性、坦誠且正面的人際關係……希望這對觀眾帶來衝擊！感謝 SBS 為 Lingo 提供有史以來最好的導引，以及對我們的全力支持，使我們順利拍攝這些有趣、感人和令人驚嘆的故事。 製片人鮑登 (Helen Bowden)

這作品富有創造力，值得觀眾喜愛，當中更有調皮的一面。本片貫徹SBS素來以製作獨特風格的戲劇做法，它將觀眾帶入一個全新的世界。若觀眾的母親看到他們收看此劇，可能會讓他們臉紅。 SBS 編劇埃克斯利 (Julie Eckersley)

我們非常支持來自新州的公司 Lingo Pictures製作《情慾故事》。這個全新大膽的系列將會引起觀眾的話題，並改變過往大家對性、親密關係和接觸方式的看法。我們實在急不及待想讓大家看到來自強大的創意團隊這種全新的澳洲敘事方式。 Screen NSW 的代理人科恩 (Richard Cohen )

《情慾故事》由SBS與ITV Studios聯合製作，將於今年( 2023 年)在 SBS 和 SBS On Demand 首播，並向全球發行。





