【尋工者津貼提高】僅限年長人士？年輕一群批被排除在外

要點： 據報道，政府將增加尋工者津貼，但只有 55 歲以上領取者受惠。

財長查默斯拒絕證實該報道；

年輕的尋工津貼領取者表示，他們被遺忘。

之前有報道指尋工者津貼將提高，但政府卻把年輕的福利領取者排除在外，他們指責總理艾巴尼斯「忘記自己在何出身」。





之前一份政府報告指每日 49.5 的補貼「嚴重不足」，認為已經敲響警鐘，福利團體呼籲政府大幅增加福利金。





雖然財長查默斯強調下周的聯邦預算中將會提出「援助」，但他亦警告，「沒有政府」能夠滿足所有對新支出的需求。





隨著生活開支壓力的增加，查默斯拒絕證實有關尋工津貼的增加將僅限於 55 歲或以上的領取者的報道。



查默斯指政府不能讓每個人都開心。 Source: AAP / Bianca De Marchi 預計有改革下，會有 22.7 萬領取者受惠，但福利倡導者警告，這不會減輕超過 68 萬名領取尋工者津貼和青年津貼（Youth Allowance）的年輕人負擔。





一位領取尋工者津貼的年輕人表示，政府正在推動針對澳洲最富有人士的減稅政策，他認為政府更在意獲取選票，而不是讓「[我們]獲得足夠的食物」。





「忘記自己在何出身」





總理艾巴尼斯去年 5 月在聯邦選舉中宣佈獲勝時，提及單身母親面臨的困境，並承諾要領導一個「沒有人被遺下」的澳洲。





居住在雪梨的丹尼爾（Daniel）不願透露自己的姓氏，他說當他投票給工黨時是受到艾巴尼斯在艱苦環境中成長經歷的鼓舞，但他現在認為這是「表面上的價值」。





丹尼爾向 SBS 新聞表示：「但是，他現在的做法就像是『過橋抽板』，忘記自己在何出身。」





“這很瘋狂，因為他們知道答案是甚麼。這就像他們說：『我們知道這還不夠，我們只是不會對此做任何事情』。」





「他們必須作出選擇，要不然幫助民眾擺脫貧困，不然就是選擇。就是這麼簡單。」



艾巴尼斯多次提到他母親曾面對的困境。 Source: AAP / Jono Searle 這位 24 歲的年輕人曾從穹音樂行業五年，但疫情摧毀了他的工作，現在他每天只能領取49.50澳元的尋工者津貼。





他轉到辦公室工作後，又因去年心臟病發作而離職，常常讓他需要休息兩到三周。





他說：「很明顯，工作單位並不歡迎我頻繁的請病假，所以我最終不得不辭職，從那時起我基本上就一直在領取失業者（尋工者）津貼。」





「這真的很難。我去商店，即使我只買了一條麵包和一些東西，那也要 25 澳元。這不算奢侈。」



丹尼爾說，他的病情在過去三周內兩次讓他住院。由於無法支付自費的核磁共振（MRI）檢查費用，他已經等了「幾個月」了。





但他形容自己「比其他人更幸運」，因為他和母親住在一起，並且直言如果沒有她，不知自己會所處何處。





丹尼爾說：「肯定會流落街頭。當我收到尋工者津貼並支付基本生活必需品的費用後，我很幸運還有剩錢。我的母親曾幾次救了我一命。」





「這將意味著有營養的食物」





查默斯表示，他不會在周二（5月2 日）透露預算細節，但他堅稱減輕生活成本的措施不會「局限於某個群體或另一個群體」。





他說：「這是我們擔心的事情，特別是對於 55 歲以上的女性，她們更難重返工作崗位。」





但在被問及幫助澳洲年輕人的措施時，查默斯警告，沒有哪個政府能夠滿足所有要求增加開支的要求。





他說：「我們了解到，澳洲人，無論老幼，都面臨著來自各種來源的壓力。我們意識到這一點，我們會對此做出回應。」





對於居住在阿德雷德的 26 歲的尼克松 (Louise Nixon) 來說，提高津貼的影響是顯而易見的。





她向 SBS 新聞表示：「增加的尋工者津貼將能夠真正讓我負擔得起每天多次攝取營養食物。」





「被趕出住所或不得不支付更多租金……不再會是噩夢。」





據《澳洲金融評論》（The Australian Financial Review）報道，預計同一群體在下周的租金補助亦將增加。





由於南澳對加租不設上限限制，尼克松不確定她將如何應對任何額外費用。





她說：「雖然最近房租還沒有上漲，但這讓我有點緊張。甚麼時候會加租？（加租的話）我找不到更便宜的住處。」



澳英美聯盟（AUKUS）計劃承諾的長達十年的580 億澳元預算，足以資助將尋工津貼和育兒津貼（Parenting Payment）每周增加 75 澳元。 Source: SBS 澳洲智庫機構格拉頓研究所（Grattan Institute）的模型顯示，澳英美聯盟（AUKUS）計劃承諾的長達十年的580 億澳元預算，足以資助將尋工津貼和育兒津貼（Parenting Payment）每周增加 75 澳元。





工黨堅持推進針對澳洲最富有人群的第三階段減稅計劃，該計劃將在未來十年內花費超過 2000 億澳元的預算。





尼克松說，這些關於AUKUS 和富人減稅的承諾表明，支持有需要的人「不是政府的優先事項」。



