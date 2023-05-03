【移民政策改革下的不幸者】港人阿星不言棄 苦苦爭取 15 年移民澳洲

2008年，15 歲的阿星跟隨持工作簽證的父親，與母親和兄長移居到珀斯生活。八年後，父親的工作簽證到期，決定回流香港。當時，23 歲的阿星因喜愛澳洲的生活而決定留下，從而展開 15 年漫長的「臨時簽證」移澳之路。



15歲初來澳洲時的阿星。 Credit: 受訪者 移民政策大變 簽證策略不停改





父母回港後，決心留澳的阿星在西澳找到一份廚師的工作 ，僱主以擔保的方式聘用他，他獲政府批出為期一年半的457 臨時技術移民工作簽證Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457 visa) 。





阿星滿心以為工作滿兩年後，便可根據當時457 的簽證政策申請永久居民簽證，再入籍成為公民。





早在 2017年4月8日，內政部宣佈將以 482 僱主擔保簽證（Temporary Skill Shortage visa）取代 457 簽證，並在翌年3月18日生效。阿星聞訊，雖感到驚訝，但並未有太大擔心。而在 2018年簽證即將到期時，移民顧問建議他直接申請 482，阿星認為建議合理，便直接轉為申請新的482簽證，豈料卻被政府拒絕。阿星說：「就是少了這半年，便卡住了(移民進度)。」





移民顧問表示阿星要在一個月內作出上訴決定，但因新冠疫情，簽證、法院審理以至相關程序都大幅延遲，上訴結果由預算的兩年增加至四年半。最終，阿星在等待結果期間再覓出路，終在今年（2023）年初收到190州擔保技術移民永居簽證邀請。



阿星提交上訴申請後一直以「過橋簽證」居留工作，即使後來澳洲推出港人專設簽證，他亦因沒持有臨時工作簽證，而不合申請資格。阿星說：「看到有些人很快三個月便獲批永居簽證，總會有一點心酸。」





阿星說：「等待上訴的結果其實是很無奈的，因為假如上訴成功，你的個案會發回內政部去處理，申請要重新排隊，等待他們再次審批，因為我已有其他申請永居的途徑，加上擔保我的餐廳有可能倒閉，所以即使上訴成功，我仍決定把上訴申請抽起。」





而阿星申請的 482 簽證，在2022年7月1日起，有新變化，以改善在大流行期間選擇留澳的技術移民工人獲得永久居留權的機會，為期兩年。



左右受壓 一句「Welcome Back!」讓他堅持

除了簽證申請過程不順遂，他亦因為簽證所限，必須為擔保他申請 457 簽證僱主工作，不能隨意轉工。在職期間，即使他屢受欺壓，都只能「打落牙齒和血吞」，忍氣吞聲。





除了職場受壓，家人的期望亦令阿星承受極大心理壓力，他憶述與媽媽通話：「媽媽很掛念澳洲，很想回來！」。一家人希望阿星能盡快移民成功，把他們接回澳洲，一家團聚。





阿星續說有時工作一整天後回家，家中「靜到一粒聲都沒有」，令他覺得只有自己「苦苦支撐」。





他回想十數年崎嶇的移民之路，「當年被澳洲政府拒絕時，我真的要崩潰了！」





儘管如此，阿星仍堅持認定澳洲為家，並說：「記得有一年，我返港探親後回澳洲，入境時職員幫我蓋印後說了一句非常窩心的『Welcome Back!』，那一刻我的心溶化了，很感動，有一種真的回到家的感覺。」



移民律師指情況「並不出奇」但「並不常見」

移民律師黃逸卓接受訪問時表示，移民政策有更改是正常的，政府每年都會審視移民政策，例如審批簽證數目、技術移民項目等。但廢除舊簽證，改以新簽證取代，是「頗大的轉變」，設立新簽證需要國會批准，所以並不常見。



移民律師黃逸卓指阿星「極長簽證申請」情況屬「咁啱得咁蹺」。 Credit: Supplied 黃律師認為阿星申請482簽證被拒「並不出奇」，因為政府未必有義務確保457簽證能過渡到482簽證，申請新簽證時亦需要政府重新審批，兩種簽證對工作的要求和職業的認證亦有分別。而他在舊簽證到期時，湊巧遇上要申請新簽證，是「咁啱得咁蹺」，巧合得很。



移民制度將大規模檢討

澳洲內政部長歐妮爾去年９月曾表示，澳洲必須擺脫「永久臨時」的移民，並已委託機構對澳洲的移民制度進行大規模檢討，有關檢討報告在 5 月 2 日於聯邦財政預算案公佈前率先發表。



聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 表示移民系統需作出重大改革。 Source: AAP / MICK TSIKAS 該份報告的一份節錄文件形容，澳洲移民系統「過時」且未能符合澳洲的目前或未來技能要求，並提出要採取一個「長遠及整體」的政策方向。





歐妮爾上周四（4 月 27 日）於全國記者俱樂部發表演說時表示，目前計分制度的運作方式未如理想。她說：「門檻定得太低。而且，計分測試是報答 (申請人) 的堅持毅力，而非為尋求澳洲未來所需的技能。」







她同時宣佈，將臨時技術移民的最低年薪門檻，由目前 $53,900 調高至 $70,000，並由本年 7 月 1 日起生效。她亦表示，在今年年底，所有臨時技術短缺簽證 (Temporary Skill Shortage; 簽證類別 482) 持有人將有途徑成為永久居民。



根據澳洲統計局 2022 年發表的數據，在家使用廣東話的人口數目較五年前增加了逾 1.4 萬人，粵語更位列澳洲第四大外語，在普通話（2.7%）、阿拉伯語（1.4%）、越南語（1.3%）。





而內政部發言人向 SBS 中文提供的最新數據顯示，在 2022年6月31日至2023年3月31日，已向港人發出近 60,500 個永久及臨時簽證，其中57,827 個為臨時簽證**。





而截至 3月31日，在 22-23 年3月31遞交的逾 61,000份永久及臨時簽證申請，有逾 8,200 份申請尚待處理。





簽證制度或迎來史上重大改革，為臨時簽證提供永居的途徑亦有可能大幅簡化。





隨著近年移澳港人大增，過來人阿星寄語他們：

