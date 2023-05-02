【深度分析】 律師：移民改革對「港人避風港政策」或影響深遠

黃律師在接受SBS中文廣東話節目訪問時表示，業界比較意外的一點是，去年有關移民改革的討論，比較多關於「投資移民方面」的改變，當時政府亦仍然鼓勵技術移民前來解決勞工短缺的問題。」





「但現在從表面上看，改革似乎對技術移民『加了辣』（更加嚴格)，這是一個令業界意外的地方。」



改革旨在簡化移民制度

黃律師認為，一如工黨政府之前所形容，新改革是對目前的移民系統一次「推倒重來」的轉變。





「我們必須從整個改革去看...因為它除了推出新的三層架構之外，在新改革下，政府亦認為，職業清單及市場技術測試等亦需要作出改變，甚至放棄。」





「當中這個新的三層架構只是涉及對技術移民安排上的一個重大改動，反映政府想整個技術移民、甚至大部份的移民簽證簡化，以取替以往有成百個簽證的類別。」





「亦因應原本的簽證安排太複雜，令不少人必須要委託移民顧問，或要花費很多金錢才能理解這個制度，才能作出申請。」





「所以，政府是希望想以簡化的方式，甚至可能是簡單到只分三層的架構去進行。」





提高暫居門檻以便更易申請永居

黃律師用「先苦後甜」去解釋新改革對於未來簽證申請的影響。





「在未公布新改革前，好多人都聽過政府曾表示認為暫居簽證現在佔本地總勞工比例過高的情況是不合適的。」





「與前兩黨聯盟政府不同，新(工黨)政府就認為因為整個制度對審批簽證出現的問題，而令暫居簽證者一直都只能維持暫居身份，而不能更快轉為申請永居。」





「以我看來，工黨的做法，就是在暫居簽證的審批上，似乎就會曾加要求，在審批的把關上做得嚴謹一點，但當你一成為暫居簽證持有人，政府想表達的是，你未來轉永居的機會就會更大，時間上亦會更快。」





「意思即是當你來到澳洲時可能只持有暫居簽證，但你長遠亦有很大機會會獲得永居的申請資格。」





「所以我將之形容為先苦後甜，當你踏出第一步，將來的第二、第三步亦會更容易走，與現在不同的是， 現在你可能很容易行到第一步，但第二、第三步將是很渺茫或不知甚麼時候才成功。」





「這個新制度或許是希望可以就此對症下藥。」



「避風港政策」或成重災區

雖然移民部長上周在有關改革的講話中，並沒有直接談及避風港政策（Hong Kong Stream）的改變，但黃律師亦指，新改革下的不少部份，與香港人近年賴以移民澳洲的途徑「息息相關」。



「好明顯今次並沒有直接提及Hong Kong Stream的改革，但你亦要留意今次改革的風眼（主要關注點）之一是臨時技術的簽證，包括482(臨時技能短缺簽證)，會因為要求的工資下限被提高而受到很大影響。」





「第二項移民部長花了很長篇幅去介紹的就是留學生簽證的往後過作，為何移民部要提高最低工資，其中一個目標，就是不希望包括學生及臨時技術等這兩類簽證的持有人淪為廉價勞工。」





「香港人想移民澳洲的渠道，關注的就正正是在避風港政策下的這兩項簽證，第一就是482(臨時技能短缺簽證)，其次就是500(學生簽證)。大家就可能要留心，你往後要走的移民路徑是否能達至其要求。」





「舉個例子，工作簽類方面，申請人就要留心你的工作，是否能達至新的最低工資要求，甚至即使你現在已達至其最低工資要求，申請人亦要留心移民局日後是否仍會希望你的工資，其實應更高一點。」





「至於讀書的留學生，相信這個新改革對其影響就未必有如此巨大，但相信移民局可能亦會更留意，他們讀的科目將來在澳洲是屬於高技術還是低技術。」





「若你所讀的科目屬低技術而將來或未能在澳洲獲得七萬年薪，這些申請將來的機會就會比較低。」





而随著移民制度的新架構逐步明朗化，黃律師亦估計，情況或令今年再次減漫的簽證審批速度，有望重新加快。





對於仍有意申請移民而未行動的人，他們是否需等待改革推出後，才進行申請？想知答案及其他訪問內容，請留意足本訪問。







