【哪個移民類別最受影響？】澳洲將改移民制度 檢討報告提38項改革建議

聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 在去年九月下令對澳洲的移民制度進行「全面檢討」後，歐妮爾昨天（27／4）透露了檢討報告的部分細節，而報告的詳情，則將會在下星期二 (2／5) 公佈 。





歐妮爾表示，報告指，澳洲的移民系統是「過時」和未能符合澳洲目前或未來對技能的要求，並提出採取一個更明確、「長遠及整體」的政策方向。歐妮爾亦將現時的移民制度形容為是官僚主義下造成的噩夢。不單止在處理移民申請的程序緩慢而且極其複雜， 影響澳洲的移民計劃質量。 而檢討小組一共向政府提交了 38 項改革政策。





負責今次檢討的前總理兼內閣部長帕金森說，改革需要長期的承諾，包括在政策、立法和執行上進行改革。





而內政部長歐妮爾昨天亦特別提到兩項最大的變化，第一項便是從 7 月 1 日起，提高已凍結十年給予臨時技術移民最低工資的門檻，由現時的年薪為$ 53,900提高至$70,000。並為現時臨時技術移民簽證持有人有機會在今年年底 (2023 年) 前申請永居權。





澳洲目前有約210萬持臨時移民簽證的移民， 比起2007年以來，人數是翻了一倍。



檢討報告亦發現，現時用於決定誰有資格申請移民的積分制度並不是選擇最佳移民的方法。 就像一些持臨時簽證的國際學生，許多雖然都是接受了教育和培訓，但最終還只是從事低技能的工作。





另外，政府亦計劃將移民制度分成三個層次。第一層將會是一些具有高技能的移民，而且會加快他們的簽證速度。





中間一層則是以吸引中等收入人士為主的主流技術移民途徑，而這一層的移民亦是受新的最低工資改變影響最多的一個移民類別。





至於最後一層將會是為吸引以解決一些低薪工作出現長期勞工短缺問題的移民類別。而政府希望吸納這一類移民，以解決一些像長者護理機構等行業找不到人手的問題。





政府表示，這些變化將為僱主和移民提供更多確定性。總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，有關改革，將對澳洲家庭帶來重要的變化。





而有關這三層的移民類別的改革，政府都是聽取了政府機構澳洲工作及技能組織 (Jobs and Skills Australia) 的意見。而澳洲全國總工會 (ACTU) 主席奧尼爾 (Michele O’Neil) 對政府根據實際情況進行的改革表示歡迎。





奧尼爾說：『長期以來，我們一直有一個系統，僱主聲稱技術工人短缺，但實際上是缺乏一些有極佳工資和條件的工作，而不是技能工人短缺。 因此，我們希望確保有一個嚴格而獨立、並根據實質情況的系統來面對勞工短缺的問題，讓本地工人有機會接受培訓並找到未來會存在的工作，並確保移民來到這個國家是真正填補勞工短缺的情況，並支持他們確保他們不會受到剝削。』





報告亦建議將移民目標從每一個年度轉變為一個以10 年以上為基礎的決定，而州政府亦會因此有更多機會參與規劃，以盡量減少對一些大城市帶來移民人口過多所造成的壓力。雖然目前仍不清楚新的制度會何時正式運作，但政府表示希望能夠盡快實施。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





