【移民澳洲】政府「大改」過時移民政策 或廢除技術職業清單

據悉，聯邦政府的移民制度檢討報告將形容澳洲移民系統「過時」且未能符合澳洲的目前或未來技能要求，提出要採取一個「長遠及整體」的政策方向。

Home Affairs Minister Clare O'Neil at a press conference.

聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 去年九月下令對澳洲的移民制度進行「全面檢討」，有關檢討報告將在下周二 (5 月 2 日) 發表。 Source: AAP / Mick Tsikas

要點：
  • 聯邦政府即將公佈令人引頸以待的移民制度檢討結果。
  • 預料政府將改革家庭團聚、技能認可及偏遠地區移民等政策。
  • 該份報告的節錄內容指出，澳洲移民系統「已經過時」且已不符目的。
聯邦政府即將公佈令人引頸以待的移民制度檢討結果。預料政府將改革家庭團聚、技能認可及偏遠地區移民等政策。

聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 去年九月下令對澳洲的移民制度進行「全面檢討」，有關檢討報告將在下周二 (5 月 2 日) 於聯邦財政預算案公佈 (5 月 9 日) 之前率先發表。

該份報告的一份節錄文件形容，澳洲移民系統「過時」且未能符合澳洲的目前或未來技能要求，並提出要採取一個「長遠及整體」的政策方向。

大幅重整技術移民計劃

歐妮爾過去曾經表示，澳洲必須擺脫「永久臨時」的移民制度，把握經已身在境內以及海外技術專才所能帶來的機遇。

檢討報告指出，政府需要一個「長期及整體」的移民政策計劃，又指澳洲目前的技術移民計劃「並不反映目前或預期中 (未來) 的技術勞工需求」。
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據報，政府將改革目前技術移民的計分制度，形容有關制度並未能達到其為澳洲引入所需技術專才的原有目的。

歐妮爾在星期四 (4 月 27 日) 於全國記者俱樂部發表演說時表示，目前計分制度的運作方式未如理想。她說：「門檻定得太低。而且，計分測試是報答 (申請人) 的堅持毅力，而非為尋求澳洲未來所需的技能。」

此外，據報政府廢除「過時、欠缺彈性」的技術職業清單。

領導檢討工作的前總理及內閣部次長帕金森 (Martin Parkinson) 表示，該份技術職業清單使用的是超過 20 年前的數據。

他說：「我們明白為何有僱主認為這個系統笨拙。(他們說，) 我們找不到我們需要的人才，因為我們無法在職業清單上找到這些職位，因為這些工作當年根本未出現。」

歐妮爾亦承認，技術職業清單未能作出迅速調整，特別是對於急速改變的科技行業。同時，目前的制度亦在承認海外所獲得技能及資格方面，速度非常緩慢。

她亦同時宣佈，將臨時技術移民的最低年薪門檻，由目前 $53,900 調高至 $70,000；即表示，由 2023 年 7 月 1 日起，所有獲僱主擔保的勞工必須獲得至少 $70,000 年薪 (另加退休公積金供款)。與此同時，亦將為這些移民提供更容易獲得永久居留權的途徑。

歐妮爾表示，在今年年底，所有臨時技術短缺簽證 (Temporary Skill Shortage; 簽證類別 482) 持有人將有途徑成為永久居民。

但她強調：「這並不意味我們的永久移民上限有所提高，並不意味將有更多人。這只是意味一群原本沒有機會申請成為永久居民的臨時勞工，將有機會申請。」
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此外，政府亦將推出一項針對低收入工人的移民政策，例如高齡護理行業。這項措施特別針對部份行業「廣泛存在的」工人剝削情況。

僱主擔保方面，政府亦可能改革擔保制度。檢討報告指，臨時工人需要依賴擔保安排，導致出現「權力失衡」的情況並助長不法僱主剝削員工的可能性。

肯定移民的潛在貢獻

報告明言，澳洲並未採取最佳辦法，以吸引技術勞工及留學生前往澳洲。

並指，澳洲「並未足夠地著眼於吸引最優秀及最出色的國際留學生」，部份原因是由於缺乏取得永久居留權的明確途經。

除此以外，報告亦建議為女性移民提供更多參與工作及社交場合活動的機會、提供更好的英語技能支援，並改善對所擁有技能的肯定，以求發掘他們的潛在貢獻。
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報告指：「移民制度設立的多種不同要求，加上各州及領地對各種職業的監管，對移民帶來障礙。」

「這些要求對移民產生不利影響，進一步證明澳洲未能利用社區內的所有可用能力。」

家庭團聚及「更公平」制度

檢討報告承認，澳洲的移民制度「不必要地」複雜及「經常被視為不公平」，建議採取一個更靈活的方針。

報告提出修改移民法規，特別是父母簽證的制度。報告承認，家庭團聚「是一個強健及穩定經濟的重要一環」。

「然而，移民目前需要等待多達 40 年的時間，其父母才能永久移居澳洲與他們團聚。」

此外，檢討報告亦質疑現有政策要求移民必須在偏遠地區居住的措施。檢討發現，現有的偏遠地區移民計劃並未能有效地鼓勵移民定居偏遠地區。

檢討報告指：「在偏遠地區提供更好的規劃、住屋、基建及服務，將增加偏遠地區對澳洲人及移民的吸引力。」

移民制度檢討的最終報告將在星期二 (5 月 2 日) 下午發表。
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Published 27 April 2023 3:35pm
By Sara Tomevska , Winmas Yu
Source: SBS
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Australia