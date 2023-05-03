SBS調查不同語言社區歸屬感 華人對傳媒普遍不信任

SBS受眾研究及客戶服務部門和坎培拉大學（University of Canberra）新聞與媒體研究中心昨日（5月1日）發表合作研究的報告《 澳洲多語言受眾之中的歸屬感 》。





該研究訪問了來自5個語言群體的1000名受訪者——廣東話、普通話、阿拉伯語、意大利語、越南語，了解他們對澳洲的歸屬感。





SBS受眾研究及客戶服務部門主管Rebecca Griffiths表示，報告旨在了解 新聞傳媒如何促進多語言社區的歸屬感 。「我們調查了歸屬感、對社會的參與、信任和媒體代表性之間的聯繫。」





「通過這項研究，（我們）了解到不同語言群體的細微差別，表明了理解每個移民的經歷是複雜的、個體的，而不是簡單的、刻板的，這一點非常重要。」



結果顯示，在5種語言社群中，廣東話和普通話使用者對澳洲社會及所在族裔社區的歸屬感最低。這體現在社會參與度及對傳媒的信任程度。





意大利裔和阿拉伯裔受訪者認為自己了解澳洲社會的比例均超過七成半，而廣東話社群只有51%是最低。普通話和越南語人群處於平均水平。





只有47%的廣東話受訪者認為澳洲社會關心其社區的需求，55%認為澳洲民眾對廣東話社區感興趣，57%認為他們的社區可以對澳洲社會產生重要影響。





坎培拉大學的傳理系教授Sora Park表示，報告發現，自信是擁有歸屬感的一個關鍵因素。



歸屬感是一種安定的感覺，是依附於社區的積極情緒。歸屬感不僅使人有家的感覺，而且可以幫助人們參與社會。

「我們發現，多語種澳洲人的歸屬感與他們參與社會的信心密切相關。與那些沒有歸屬感的人相比，有家的感覺的人了解澳洲的政治和社會問題的可能性要高一倍。」





她表示，在澳居住的時長和對說英語的信心是基本要素。





「移民需要時間才能在澳洲找到歸屬感。在澳生活了10年以上的人中，76%有家的感覺。而來到不足5年的只有64%。對英語有自信也非常重要。也許我們可以做一些事情來加快這進程，特別是在新聞方面。」



SBS Arabic24 為阿拉伯語社區提供24小時的廣播服務。 Source: SBS 阿拉伯語社區在這些自信和信任方面得分很高。SBS阿拉伯語組的Nisreen Kadra表示，她對這結果並不感到驚訝。





「阿拉伯社區的移民，更確切地說，黎巴嫩社區的移民歷史是非常悠久的。內政部的報告顯示，第一個到達澳洲的黎巴嫩人是在1876年，這幾乎是150年前的事了。」





「因此，在這些年中，社區能夠建立組織，他們能說良好的英語，他們甚至能夠在社會和政治層面得到代表。而這正是研究中實際反映出的這種信心和對這個特定社區——阿拉伯語社區的歸屬感。」





調查也顯示，對本地英文新聞的態度上，只有三份之一的廣東話受訪者覺得自己社區獲得了公平報道，只有27%認為報道內容足夠，低至兩成人感覺到有可以代表廣東話社區的記者從業。



廣東話社群對傳媒的信任度也偏低，只有58%。最高的是越南語（67%），其次是阿拉伯語（62%）和普通話（59%），而意大利語最低，比例僅有44%。





SBS越南語組的Toh Quan解釋：「儘管有語言障礙，儘管越南裔在澳洲的定居歷程存在挑戰，但他們在澳洲與新聞的接觸，他們所擁有的積極經驗，對他們如何感到自己屬於本地社會並參與其中，有很大的積極影響。」





對於華人對澳洲的歸屬感及對傳媒的信任度偏低，SBS普通話電視新聞主持人關哲浚認為，語言障礙是其中的一個關鍵原因。





「參與這項調查的三份之一以上的普通話使用者，他們對自己的英語沒有信心，這就限制了他們對本地新聞的接觸，這也是為何主流社會可以忽略我們的聲音。」



因為（語言障礙）你關閉了與主流社會的聯繫，這種沉默只會讓主流社會越來越忽視這個群體的聲音。

對於研究中有關新聞報道在社區中發揮的作用，Park教授表示，在故事中看到自己的影子，是多語言受眾發展信心的方式。





「感覺在新聞中得到公平體現的多語言受眾，更有可能對自己的族裔社區和整個澳洲社會產生歸屬感。86%的人覺得自己在新聞中得到了充份體現。而在那些沒有感受到代表性的人中，只有62%覺得自己有歸屬感。新聞在此非常重要。」





研究團隊希望該報告能引發討論，探討如何才能在多元文化社區中培養更多的歸屬感。





坎培拉大學副校長Paddy Nixon表示，澳洲正日益成為一個多元文化和多樣化的社會。「我們的人口中有一半以上的父母是在海外出生，四份之一在家裡講英語以外的語言，三份之一在海外出生。」



