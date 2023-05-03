【數萬人被阻？】新報告：中國「出境禁令」更頻繁 案例大增八倍

要點： 中國禁止民眾離國的情況比過往有所增加。

一份新報告引用澳洲記者博圖斯（Bill Birtles）及史密斯（Ｍichael Smith）被中國以出境禁令以打壓的案例。

隨著中美貿易和安全爭端而引致緊張局勢升級，大眾亦對開始關注中國的出境禁令。

中國在實施了三年嚴格的新冠防疫限制後，漸對外重新開放。但同時，卻更頻繁地禁止民眾離開該國，包括澳洲記者，這是一個令人不安的訊息。





根據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）一份新報告顯示，數十名中國人和外國人因出境禁令而陷入困境，而路透社的分析發現，近年涉及出境禁令的法庭案件明顯激增，外國商業遊說組織對有關趨勢表達擔憂。





保護衛士報告中寫道：「自習近平 2012 年上台以來，中國擴大了出境禁令的法律範圍，並越來越頻繁地使用它們，有時甚至超出了法律理據。」





組織的活動總監哈斯（Laura Harth）說：「從 2018 年到今年 7 月，不少於五條新或修訂的（中國）法律是用於禁止出境，時至今日總共有 15 條法律。」



該組織估計，任何時候都有「數萬」中國人被禁止出境。報告內引用Chris Carr 和 Jack Wroldsen 於 2022 年發表的一篇學術論文，該論文發現 128 宗外國人在 1995 年至 2019 年期間被禁止出境的個案，其中包括 18 名澳洲人、29 名美國人和 44 名加拿大人。





該報告提及 2018 年澳洲廣播公司 (ABC) 的澳洲記者卡尼（Matthew Carney）逃離中國的個案，他擔心自己會被禁止出境。





一名中國官員曾警告他，他的報道違反中國法律，後來當他試圖續簽記者簽證時，他再次被指控其報道製造麻煩，又違反簽證規定。





2020 年，澳洲廣播公司記者博圖斯（Bill Birtles）和《澳洲金融評論報》的史密斯（Michael Smith）因涉及北京和坎培拉之間緊張的外交對峙案件，而被禁止離開中國數周。



中國當局要求兩人就另一名澳籍記者成蕾被指危害國家安全的事件上接受問話，並指他們是「與案件有關人士」，否則將不獲放行離開中國。



隨著中美貿易和安全爭端引致緊張局勢升級，大眾亦開始關注中國的出境禁令。這與中國目前傳達歡迎海外投資和開放旅遊的訊息形成鮮明對比，中國由於早前實施了世界上最嚴格的新冠疫情限制措施而造成孤立的局面。





路透社就中國最高法院數據庫中出境禁令記錄的分析顯示，在 2016 年至 2022 年間，提及出境禁令的案件增加了八倍。





在上周，中國擴大「反間諜法」的應用，允許對任何受到調查的中國人或外國人實施出境禁令。





數據庫中涉及出境禁令的大多數案件都是民事案件，而非刑事案件。路透社沒有發現任何涉及外國人或政治敏感的顛覆或國家安全問題。





相比之下，美國和歐盟亦會對部分嫌疑犯實施出境禁令，但一般不針對民事訴訟。





中國公安部並未就路透社就出境禁令查詢置評。



外國企業對反間諜法的審查力度加大和含糊的措辭感到擔憂，該法律表示可以對那些「危害國家安全或嚴重損害國家利益」的人實施出境禁令。





中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）說：「不確定性很大......你能做盡職調查嗎？」、「必須要清晰化！」





歐盟商會在一份聲明中告訴路透社：「在中國積極努力恢復商業信心以吸引外國投資之際，出境禁令發出了一個非常複雜的信號。」





根據保障衛士的報告，被禁止離開中國的人包括捲入金融糾紛的普通中國人、維權人士、維權行動主義者和律師，以及中國西北部新疆地區的維吾爾族等少數民族。



