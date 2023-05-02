央行再次加息 是否消除「黏性通脹」的利刃？

要點： 澳洲儲備銀行 (Reserve Bank Australia) 為了解決黏性通脹問題，決定再次提高現金利率。

近日公佈的通脹率為 7 %，但部份產品的通脹遠超於此。

儲備銀行預計到 2025 年，通脹率才會回落至 3%。

通脹，大家在過往一、兩年期間聽聞不少，但「黏性通脹」又是甚麼？你對它又了解多少？





「黏性通脹」顧名思義，就是「黏力」極大，揮之不去的通貨膨脹，意味儘管實施經濟調控措施以應對通脹，但它仍然持續，久久未能下降。





上周公佈的 2023 年 3月季度數據顯示，年度通脹率為 7%，相較於 2022 年12月季度的7.8%有所下降。





雖然財長查默斯（Jim Chalmers）表示， 「通貨膨脹壓力的最嚴重時期已經過去，但它們將繼續高於我們所希望的水平，並且持續的時間也比我們所預期得更長。」





財政部長暗示，儘管儲備銀行在去年連續加息 10 次，但多個澳洲經濟部門都經歷了「黏性通脹」。





為了應對通脹持續高企，澳聯儲亦在周二（5月2日）再將現金利率提高 25 基點，至 3.85%。



為甚麼通貨膨脹居高不下？

新南威爾士大學的經濟學教授福斯特（Gigi Foster）表示：「黏性通脹」是指價格本應下降，但實際上沒有下降，這背後通常有一個原因以及一個有保持高價動機的群體，比如商品供應商。 」





福斯特認為，「這種價格具有『黏性』的原因通常與供應商的權力有關。而澳洲之所以會面臨這種特殊的問題，是因為我們的許多行業存在較大程度的權力集中，行業之間缺乏自由競爭。」





福斯特以銀行業為例，指出它是一個競爭度低的行業，絕大多數澳洲人都是四大銀行的客戶。





銀行能夠將收費保持在足夠高的水平，從而在正常年份平均賺取高達15%或16%的利潤。





由於真實因素的作用，使用銀行服務的價格會上漲，但這些因素最終會減緩。





福斯特表示，當價格下降時，缺乏競爭意味著銀行更容易「相互勾結」保持高價收費，而不是盡快降價。





澳洲安保集團（AMP）首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver ）表示，通貨膨脹是經濟服務部門的一個特別嚴重的問題。





他說：「對於服務業，通貨膨脹可能會稍微慢一些，需要更長的時間才能上升，也可能需要更長的時間才能再次回落，這部分原因是受勞動成本影響。」





奧利弗表示，商品方面的通貨膨脹表現與服務業不同。大約八個月前，商品價格上漲，這是由於疫情導致的商品短缺和烏克蘭戰爭的影響，但現在大部分商品價格基本上已經開始下降。





「所以，換句話說，它們不是很黏，它們過去上升了，將來也會下降。」



根據首個季度的數據，醫療和醫院服務的價格漲幅明顯，高等教育、天然氣和其他家庭燃料以及國內假期旅行和住宿等行業也漲價明顯。



黏性通脹將何時緩解？

儲備銀行預計，到 2025 年通貨膨脹率將回落至3%。





但奧利弗卻預計通脹率會更快下降。





他說：「隨著經濟放緩，到明年它可能會低於 3%。 但顯然存在上漲或保持其黏性的風險，這就是財政部長所指的； 通脹可能需要更長的時間才能下降。」





福斯特表示，「每個人都感到被圍攻，對經濟主體並不樂觀、缺乏信心，不想進行實驗、長期投資或冒險。」





她認為我們還要再忍受（高通貨膨脹）一段時間。





福斯特說，澳洲人需要記住，作為消費者，他們同樣可以影響通貨膨脹。





「相信自己並做出有益於你和你的家人的決定，試著關注自己和社區，而不是指望政府像騎著白馬一樣來拯救你，這樣會更積極健康。」



其他國家如何應對通脹？

美國經濟通脹率在去年6月飆漲至 9.1% 的峰值，而最新數據顯示，到今年 3 月，通脹率已大幅下降至 5%。





據報道，美國通脹率的回落是通過提高官方利率實現的，即聯邦基金利率。該利率從 0% 一度被提高至 4.75%。





美國的加息幅度高於澳洲儲備銀行迄今為止的加息幅度，抑制了消費者需求並在更廣泛的範圍內減緩了經濟活動，從而減緩了通貨膨脹。





中國、香港和澳門的通貨膨脹率都是世界上最低的，但經濟學家更喜歡用其他民主國家與澳洲進行經濟比較。





但放眼歐洲，瑞士的通脹率也相對較低，2022 年 8 月達到 3.5% 的高點，兩個月後降至 2.9%。





受到包括價格控制、比大多數其他國家更穩定的能源市場、工資限制以及對強勢法郎帶來的進口價格通脹的保護等因素的綜合作用影響，瑞士目前的通脹率為 3%。



