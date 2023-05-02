兩款電動汽車或過熱起火！全澳逾五千架急需回收或檢查

聯邦政府交通局發佈公告，緊急回收兩款電動汽車，指涉事型號車輛可能出現過熱導致起火，敦促車主盡快安排檢查。

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需要回收或緊急檢查的車輛款式。 Source: Supplied / Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts, the Australian Government

涉事型號汽車為 MG (上汽名爵) HS PHEX 及 HS +EV 兩款電動中型運動多用途汽車，生產年份為 2021 年及 2022 年。

據稱，全國有 5,168 輛相關型號車輛受今次回收或檢查公告影響，更詳細的受影響汽車車輛登記編號名單可瀏覽
聯邦基建、交通、偏遠地區發展、通訊及藝術局網頁


當局指，涉事車輛存在生產缺陷，導致駕駛期間可能出現過熱的情況並引致車內起火。而車輛起火則有機會對車內駕駛者、乘客、其他道路使用者或途人構成傷亡風險。

局方表示，涉事汽車車主應聯絡最就近的 MG 汽車經銷商，以便對車輛進行檢查並在必要情況下修補問題，費用全免。

要了解詳情，可致電 MG Australia 專線 1800 MG CARS (1800 642 277)，或電郵至 MG 保養部門 auswarranty@smil.com。
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Published 2 May 2023 3:53pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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Australia