兩款電動汽車或過熱起火！全澳逾五千架急需回收或檢查

涉事型號汽車為 MG (上汽名爵) HS PHEX 及 HS +EV 兩款電動中型運動多用途汽車，生產年份為 2021 年及 2022 年。





當局指，涉事車輛存在生產缺陷，導致駕駛期間可能出現過熱的情況並引致車內起火。而車輛起火則有機會對車內駕駛者、乘客、其他道路使用者或途人構成傷亡風險。





局方表示，涉事汽車車主應聯絡最就近的 MG 汽車經銷商，以便對車輛進行檢查並在必要情況下修補問題，費用全免。





要了解詳情，可致電 MG Australia 專線 1800 MG CARS (1800 642 277)，或電郵至 MG 保養部門 auswarranty@smil.com。



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