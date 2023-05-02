兩款電動汽車或過熱起火！全澳逾五千架急需回收或檢查

涉事型號汽車為 MG (上汽名爵) HS PHEX 及 HS +EV 兩款電動中型運動多用途汽車，生產年份為 2021 年及 2022 年。
據稱，全國有 5,168 輛相關型號車輛受今次回收或檢查公告影響，更詳細的受影響汽車車輛登記編號名單可瀏覽。
當局指，涉事車輛存在生產缺陷，導致駕駛期間可能出現過熱的情況並引致車內起火。而車輛起火則有機會對車內駕駛者、乘客、其他道路使用者或途人構成傷亡風險。
局方表示，涉事汽車車主應聯絡最就近的 MG 汽車經銷商，以便對車輛進行檢查並在必要情況下修補問題，費用全免。
要了解詳情，可致電 MG Australia 專線 1800 MG CARS (1800 642 277)，或電郵至 MG 保養部門 auswarranty@smil.com。
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