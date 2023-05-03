受歡迎牛奶飲品「包裝有問題」緊急回收！

涉事產品為 Barista Bros 品牌的產品，在全國各地的 Woolworths、Coles、Metcash/IGA、Aldi、各獨立零售商舖以及自動販賣機有售。包括以下各款產品：
- Double Espresso (500 毫升及 700 毫升裝)
- Espresso (500 毫升及 700 毫升裝)
- Iced Chocolate (500 毫升及 700 毫升裝)
- Mocha (500 毫升裝)
受影響產品包裝上的最佳飲用日期錯誤被標示為 2023 年 9 月 30 日或之後。
澳新食品標準監管局 (Food Standards Australia & New Zealand) 指，有關的包裝問題有機會構成飲品受污染的風險，一旦飲用已變壞的產品將可能影響身體健康。
當局呼籲，任何人對個人健康情況有憂慮應盡快諮詢專業醫護人員意見，並應攜同涉事產品前往有關零售商舖索取全額退款。
涉事產品的回收公告。 Source: Supplied / Food Standards Australia & New Zealand
如需了解詳情，可聯絡 Coca-Cola Europacific Partners，電話 1800 025 123，或。
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