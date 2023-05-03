墨爾本兩華裔男子捉鮑魚被大浪捲走 一死一失蹤

事發在星期日下午 3 時左右，兩名越南籍華裔男子與同行的三位朋友在 Gellibrand Lower 的海灘露營，期間到海邊捉鮑魚，被大浪捲走失蹤。





其中一名男子 Long Do 被七米高的大浪捲走，維州緊急服務部門人員接報到場，經搜索後發現他在偏遠海灘的岩石上，證實死亡。





而另一名30歲男子 Vinh Nguyen 目前仍然失蹤，另外三人極力掙扎後成功游回上海灘，並沒有受傷。





Vinh Nguyen 的女友 Ha Chu 向 9 號台表示，她仍然希望能夠尋回她的男友。





Ha Chu 說：「找到他真的很重要。」





Ha Chu透露，兩人四年前從越南搬到墨爾本，Vinh Nguyen 是一名碩士畢業生。





當局在昨天整個下午一直搜尋Vinh Nguyen 的下落，直到天黑後因為情況太危險而暫停搜索，今天會繼續。



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