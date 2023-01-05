澳洲定居指南

【防止被大浪捲走】澳洲安全磯釣小貼士

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Rock fishing

澳洲安全磯釣小貼士 Source: AAP

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Published 5 January 2023 at 11:23am
By Koma Cheng, Timothy Wu
Source: SBS

磯釣或岩釣（Rock fishing）是澳洲人非常熱衷的活動之一，但風險亦非常高，其中71%磯釣者被岸邊大浪捲走致死，而有近三分之二死者是在海外出生，更加有53%是來自亞洲。今期【澳洲定居指南】，胡天衡將會同大家講解多個安全磯釣的小貼士與注意事項。

Published 5 January 2023 at 11:23am
By Koma Cheng, Timothy Wu
Source: SBS
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磯釣好玩 但要切記安全！

不熟悉的環境可能會在磯釣中致命

享受磯釣樂趣前切記做足安全準備

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