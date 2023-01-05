【防止被大浪捲走】澳洲安全磯釣小貼士

澳洲定居指南其他收聽方法 【防止被大浪捲走】澳洲安全磯釣小貼士Play05:35澳洲定居指南其他收聽方法 澳洲安全磯釣小貼士 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (5.11MB)Published 5 January 2023 at 11:23amBy Koma Cheng, Timothy WuSource: SBS 磯釣或岩釣（Rock fishing）是澳洲人非常熱衷的活動之一，但風險亦非常高，其中71%磯釣者被岸邊大浪捲走致死，而有近三分之二死者是在海外出生，更加有53%是來自亞洲。今期【澳洲定居指南】，胡天衡將會同大家講解多個安全磯釣的小貼士與注意事項。Published 5 January 2023 at 11:23amBy Koma Cheng, Timothy WuSource: SBS更多內容磯釣好玩 但要切記安全！不熟悉的環境可能會在磯釣中致命享受磯釣樂趣前切記做足安全準備瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes遇溺如何保命求生你要知！「在澳洲傳呼救護車」需知!在澳洲【行山迷途】怎麽辦？如何保命？在澳洲【處理大垃圾】的正確方法?