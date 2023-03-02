【一文看清】如何在澳申領駕駛執照

要點 駕照是當局允許持有人合法開車的文件。

駕照由各州地管理，因此有不同的規定。

在獲得正式駕照前，人們須經過多次測試。

已有駕照的移民有機會縮短獲取澳洲駕照的手續。

駕照是當局允許持有人合法開車的文件。在澳洲，根據車型不同，人們考取駕照的手續和時間長短也不同。不同州地也有不同規定，但仍有很多相似之處。





考車牌的第一步就是學習道路規則。掌握知識後便可考取學車牌，俗稱「L牌」。這個學車駕照讓你可以在有正式駕照的人士陪同下開車。





新州運輸署的道路安全策略及政策主任Louise Higgins Whitton介紹，獲得新州學車牌的最低年齡是16歲。「你必須通過視力測試和知識測試。知識測試是關於交通規則，讓你安全上路。」



專業教練會在無壓力的環境下訓練學車人士。 Source: Getty / Getty Images 當持有「L牌」時，你必須：



有持有正式駕照的人士在副駕駛座

在車外展示「L」字樣的標誌

不飲酒或服藥

不超過特定時速來駕駛

不使用電話

學車人士必須持有「L牌」一段時間，長短由年齡決定。而要獨立開車，必須通過馬路測試來獲得臨時或試用駕照，俗稱「P牌」。





澳洲最大駕校 LTrent 的教練Frank Tumino建議「學神」們，獲取專業人士的指導和親友的幫助來通過測試。「你可以去上課，確保專業教練帶你建立重要的基礎，學習正確的駕駛技巧。」



移民換領駕照

移民必須用自己原本的駕照換領澳洲駕照，才可合法上路。





Louise表示，換領手續受不同因素影響，可以有很大差異。「這取決於你來自哪個國家、從哪裡獲取駕照、你持有了多久、你來自的地方的駕照考取制度等。」



如果你來自一個駕照考取制度很不同的國家，你通常會被要求做額外的測試；測試也根據你來自的國家及你要考取的駕照而有所不同。

一些個案中，如果你持有效的海外駕照，你只有一次機會去通過路試。一旦失敗，你只能獲得學車駕照。





Tumino教練表示，在海外學開車的人需要特別的培訓來通過本地測試。





「對於移民，我們的課程會教更多交通規則。我們著重打破他們以往形成的一些開車習慣。事實是，開左軚車是他們在這個國家（開車）的最大挑戰。」



移民的原有駕照根據不同因素可能有不同的換領澳洲駕照手續。 Credit: Deepak Sethi/Getty Images 當持有「P牌」時，你上路不能飲酒，必須遵守車速限制。你要通過危險感知測試，證明你認知馬路上的潛在危險，來獲得正式的駕照。





雖然正式駕照的限制稍微放寬，但你仍須尊重所有交通規則。違規可引致罰款、停牌甚至釘牌。





「我們是一個規管非常嚴格的國家，對超速、酒後藥後駕駛有很重的處罰。」



為難民移民而設的項目

全澳都有服務機構為難民和移民提供免費或廉價的駕駛項目。地區組織Great Lakes Agency for Peace and Development (GLAPD) 便運營一個項目，為來自多元文化社區的學車人士提供支持。





該組織的行政經理Emmanuel Musoni表示，在他們發現很多移民母親要依賴他人來出行後，便開始了幫助新手司機通過馬路測試的服務，他們會聘用來自同一文化社區的教練。





「一些人完全沒有駕駛知識，因此要一步一步教他們獲得駕照。」



澳洲的交警經常會在路邊檢查。 Credit: wikimedia commons Micheline Nyantabara便是其中一位受惠於該項目的移民母親。她在祖國剛果從未開過車，在澳洲只能用公共交通上下班，非常花時間，而且帶孩子坐公共交通也非常麻煩。





儘管上了課並獲得朋友指導，她仍兩次沒通過馬路測試，直至她參加了GLAPD的駕駛班。來自相同文化背景的教練幫她建立了自信。





「我更明白他的指導，重要的是......他很有經驗。」





她形容考取駕照改變了自己和兒子的人生。



現在我可以去任何地方......之前很難，但現在我有自己的車。去工作和帶兒子出去都很方便。這令生活更便捷，特別是對有孩子的媽媽而言。

她建議更多女性戰勝駕駛的恐懼，因為收穫是「變革性」的。「這（開車）會令人害怕，但當你成功了、獲得了駕照，你就不再想起之前的困難，因為你改變了生活。」



