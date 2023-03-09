一文教你如何避免澳洲「最致命」的居家大火

要點 火災通常與發熱設備和煙頭有關，但可以產生於任何火源。

適當存放家中的易燃物，是防火的關鍵措施。

家長應教育孩子有關家居防火安全和火災應急計劃的知識。

沒人想過會成為火災的受害人。雖然大部份火災都可以避免，但一旦發生，後果是慘痛而不可逆轉。了解風險、做好預防措施，攸關生死。





根據林火及自然災害合作研究中心（Bushfire and Natural Hazards Cooperative Research Centre）與維州消防救援處（Fire Rescue Victoria）在2019年的一項 聯合研究 發現，火災是每年致死人數最多的自然災害，比水災、風災和林火加起來還多。





該中心的行政總裁、研究作者Andrew Gissing表示，在2003至2017年期間，共有900人在可預防的火災中喪生。



家居火災可以發生在全年任何時候，通常與個人行為及住所的環境有關。 Credit: Robert Niedring/Getty Images/Cavan Images RF/Getty Images 「研究顯示，（起火）並不只有一個誘因。當我們看看那些在可預防的家居火災的悲慘受害人，通常是他們身邊一連串不同因素導致，包括他們的行為、住所的環境。」





他表示，可預防的火災往往是由「煙頭、電器故障、暖氣機和明火」造成。





基本的家居防火措施包括安裝煙霧警報器、制定火災逃生計劃，以及不能在煮食時離開。





昆州消防與緊急服務（QFES）的消防安全執行經理Mark Halverson表示，防火措施要從了解火源及如何應對開始。「起火需要有發熱的源頭，足以令可燃物燃燒。」





「發熱源頭可以是任何會發熱的裝置、煮食設備、不正確充電的電池等。」



各州和領地都有各自的煙霧警報器規定。當局建議每年更換電池。 Credit: sturti/Getty Images

提防可燃物

研究顯示，大部份致死火災是在較冷的月份，不安全地使用發熱設備和明火時發生。





當局呼籲民眾按照製造商的指引使用相關L 設備，比如不在室內使用戶外暖氣機、在室內燃點炭精或液化石油氣（LPG）。因為戶外取暖設備並不適用於室內，產生的一氧化碳可能會致命。





近年也有越來越多鋰電池供電設備起火的個案，特別是使用電能密集的電池的電動滑板車。





Halverson解釋，這是因為電動滑板車的電池有很多電能，一旦出現火化，火勢會迅速擴散。「最大問題是人們不正確地充電。」



設備和充電器能連接起來，不等於那就是正確的充電器。

很多家居火災是由對鋰電池的不正確充電引發。 Credit: Chonticha Vatpongpee / EyeEm/Getty Images 大部份家庭的後院都有可燃物，比如乾枯的樹枝或木材、舊衣物、容易著火的設備等。化學品、清潔用品和油漆也是家居易燃物。





Halverson表示，要在家中保存割草機燃料、或者其他汽油等可燃物，必須放在合適的容器中，遠離其他設備，不能接近高溫的地方，不能陽光直射。





「關鍵是要確保所有不同物品都分開存放，並放在合適的容器中。」





此外，可運作的煙霧感應器也非常重要。它們能在發生火情時及時提醒住戶疏散，甚至有機會在火苗剛起時撲熄。





不過，他建議在沒準備下不要嘗試滅火。「如果人們沒信心或沒有正確設備來滅火，最好的做法就是帶上家人立即逃離，然後打000。」



除非你確認火勢及知道如何使用滅火器材，否則不建議自行滅火。 Credit: Michael Blann/Getty Images

照顧兒童長者

5歲以下兒童和65歲以上長者是在火災中傷亡的高風險人群。





雪梨兒童醫院網絡的兒童健康促進部門經理Simone Sullivan表示，即使是很小又容易熄滅的火苗，兒童也很會受傷。「他們的皮膚比成人薄......即使在較低的高溫下，他們皮膚也會燒傷得更深和更快。」





兒童充滿好奇心，疏忽照顧可以在短短幾秒內導致意外。 Credit: tolgart/Getty Images 她建議可以用一些簡單易記、朗朗上口的短語來教育孩子。「教他們在火災時要趴在地上，『get down low and go, go, go!』，因為地面的空氣較為涼快和乾淨。」





「萬一衣服著火，可以教他們『stop, drop, cover and roll』。」





躺在地上可以防止火苗躥升到臉上，這時用雙手保護面部並翻滾身體來滅火。



確保同屋住戶了解出現火災時應如何應對。 Source: AAP Sullivan表示，教育過程中，不能灌輸恐懼，不能說教。「解釋煙霧警報器的作用、功能、位置、外形、聲音等。」





「這樣，萬一起火時他們就不會驚慌，因為已經聽過這個聲音，也熟習自己需要做甚麼。」



