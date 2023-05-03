全球MBA課程排名 澳洲9大學及學院獲列頂級

總部位於美國的 CEO 雜誌，公佈年度全球工商管理碩士課程排行榜，根據來自美國、歐洲、亞洲、拉丁美洲、新西蘭和澳洲共121 所學院的數據。





工商管理課程排名，澳洲商學院（Australian Institute of Business）提供的，是全澳排名最高，之後順序是：中央昆士蘭大學（Central Queensland University）、格里菲斯大學（Griffith University）、拉籌伯大學（La Trobe University）、麥格理大學商學院（Macquarie Business School）和皇家墨爾本理工大學（RMIT）。





排名根據教師質量、國際多樣化、認可資格、師生比例、收費、工作經驗、專業發展和授課方式決定。





行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，臥龍崗大學（University of Wollongong）雪梨商學院（Sydney Business School）的，是位列澳洲第一，全球排名第 11 位，其次是皇家墨爾本理工大學，全球排第 34 位。





今年，只有上述兩間澳洲大學，在全球行政人員工商管理碩士課程排行榜，佔一席位。





臥龍崗大學商業及法學院院長皮克（ Colin Picker ）教授表示，他很高興看到行政人員工商管理碩士課程，學院提供的，被公認為澳洲最好的項目。





皮克教授說：「我們的行政人員工商管理碩士課程已攀升至全球第 11 位，是澳洲排名最高。今次獲列入排行榜63間機構，澳洲僅有兩間學院上榜。」





在全球頂級網上工商管理課程排名，格里菲斯大學的在全球排名第13位，在澳洲排名第一，比去年上升了10多位。





其他入榜的澳洲學院包括，麥格理大學商學院Macquarie Business School（第 17 位）、托倫斯大學Torrens University（第 18 位）、維多利亞大學Victoria Univesity商學院（第 27 位）和拉籌伯大學（第 28 位）





格里菲斯大學工商管理課程主任施萊默 (Stephanie Schleimer) 教授表示，這是一項「傑出成就」。





施萊默教授說：「在過去的十年裡，我們付出了很多努力，為我們的學生創造了一個質量非凡的網上學習課程，就在今年的排名，獲得確認。」









