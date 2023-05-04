【2023世界新聞自由指數】澳洲香港排名上升 中國歷史新低

無國界記者組織（RSF）在今年的「世界新聞自由日」（5月3日）發佈了2023年 世界新聞自由指數 （World Press Freedom Index）的排名。





在全球180個國家與地區中，挪威連續七年高居榜首；愛爾蘭比去年上升4位，成為前五唯一的非北歐國家；隨後是丹麥、瑞典和芬蘭。荷蘭升22位躋身第六。澳洲由去年第39位升至27位，美國第45，俄羅斯第167。





香港排第140，比去年的148位略高。台灣排35。中國則以179位列倒數第二，僅高於北韓，是世界新聞自由指數進行排名以來最低。倒數第三是越南。



該組織對香港新聞自由狀況的評價指，「中華人民共和國香港特別行政區曾是新聞自由的堡壘，但在北京於2020年通過國安法以打壓獨立聲音後，其新聞自由遭受前所未有的重挫。」





評價寫道，自1997年以來，香港多數媒體已落入政府或親中集團的掌控中。「香港政府直接聽命於北京，並公開支持其實施審查制度和散佈宣傳訊息的企圖。」





記者人身安全方面，形容香港在2014年之前「曾是非常安全的地方」，但當年報道雨傘運動以及2019年抗議活動的從業者遭到警方暴力對待，當局亦以國安法打擊「恐怖主義」、「分裂國家」、「顛覆政權」和「勾結外國勢力」為名封殺獨立聲音。



對於中國，該組織形容為「全世界最大的記者監獄」，敢於報道敏感資訊的記者和人士經常遭到監視、騷擾、拘禁，甚至虐待，並被指控「間諜活動」、「顛覆政權」或「尋釁滋事」。





評價指，在中國政府眼中，媒體的功能是作為黨的喉舌散播政府宣傳內容，而憲法雖保障「言論自由和新聞自由」，但當局卻經常侵犯知情權，且事後完全不受懲罰。





評價稱國家主席習近平掌權後，「重新建立可媲美毛澤東時代的媒體文化，將自由獲取資訊視為犯罪，而提供資訊者則罪加一等。」





該組織也評價了台灣的新聞環境，指雖然一般情況下遵守了媒體自由的原則，但過份追求「羶色腥」和利潤，令記者面臨高度分化，可能無法提供客觀資訊。



Credit: RSF 世界新聞自由指數通過對記者、律師和社會學家等專業人士，對記者在各國所擁有的自由程度的問卷調查結果進行計算。該定性分析結合了針對評估期間對記者的暴力行為的定量數據。





問卷中考慮的標準包括傳媒多元化、傳媒獨立性、傳媒環境和自我審查、法律框架、透明度以及支持新聞和資訊生產的基礎設施。





根據最新的指數排名，有31個國家和地區的新聞自由狀況「非常嚴峻」，42個「困難」，55個「有問題」，只有52個「良好」或「令人滿意」。即全球七成地方的新聞環境不佳。





無國界記者組織的秘書長Christophe Deloire表示：「世界新聞自由指數顯示了全球局勢的巨大不穩定性，涉及重大的上升和下降以及前所未有的變化，例如巴西上升18個名次、塞內加爾下降31個名次。」





「這種不穩定性是許多國家當局日益咄咄逼人以及社交媒體和現實世界中對記者的敵意增長的結果。這種波動性也是假消息產業增長的結果，該產業生產和傳播虛假內容，並提供製造虛假內容的工具。」



