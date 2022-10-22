【國安法下香港記協停發言論自由報告】港府：言論和新聞自由並非絕對

國際記者聯會（國際記聯）日前公布一份題為《無法封嘴的故事》的香港言論自由報告，有關報告原本一直由香港記者協會發表，但他們表示，在《港區國安法》陰霾下不能在港發表，繼而由一群獨立的新聞工作者及新聞研究人員撰寫後在海外發表。



SBS中文昨天就有關報告內容，以及香港記協停止發表相關報告等問題，向香港特區政府查詢回應。





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港府發言人回覆指，這份報告「對香港特區政府維護國家安全的工作的意見完全沒有根據」。





報告提及，在報告涵蓋的時期中，至少有 12 間新聞機構直接或間接因《香港國安法》的實施而停止經營，並指除了媒體之外，普通民眾的言論自由空間亦被大幅蠶蝕。



港府：言論和新聞自由並非絕對 可為保障國家安全而受到限制

港府發言人回應指，香港特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。並指《香港國安法》第四條訂明，特區維護國家安全應當依法保護該等自由，並強調《香港國安法》並無改變《基本法》關於人權的條文。





發言人又指，「言論和新聞自由並非絕對」，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是「可以為保障國家安全及公共秩序等原因而受到限制」。





該份言論自由報告又認為，《香港國安法》明顯背離《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，而當局在執行與國家安全有關的本地法例時亦同樣偏離《原則》，令人憂慮。





港府發言人表示，「新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律」，傳媒可一如既往行使監督香港特區政府工作的權利，並指「只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制」。





發言人又強調，危害國家安全的行為和活動「是非常嚴重的罪行，必定依法處理」。並指任何人或機構不論背景、專業，都要為其違法行為負責，違法必究，「與言論、新聞和出版自由無關」，香港執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其背景或職業無關。



對於報告指，香港公營廣播電台—香港電台，在 2021 年 3 月由毫無傳媒經驗的李百全出任廣播處長後，僅一年多的時間「就被轉型為政府的宣傳機器」，港府發言人回應指，此指控「完全沒有根據」。





發言人又指，香港電台作為公共廣播機構，恪守《香港電台約章》，節目製作和編採方針全面貫徹體現《約章》訂明的公共目的和使命，包括增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識，以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感。

