【澳洲馬路驚現踫瓷黨？】事主：事後一大群人從後追趕

有網民在Facebook的 Dash Cam Owners Australia Facebook 頁面發布這段短片，顯示有一名名身穿牛仔褲和淺色連帽衫的黑髮女性，在行駛的汽車前經過，雖然涉事司機經已停車，但對方仍然主動撞向汽車。



當一名男子從馬路的另一邊跑到女子身邊時，女子亦向司機叫喊。





片段亦可見，司機最終沒有下車並繞過對方開車離開。





據事主表示，影片是在5 月 2 日在凌晨，於布里斯本南部 Browns Plains 的 Browns Plains Road拍攝，並在帖文補充，事發後，有幾個人立即從車後靠近，當時擔心是撞車詐騙事件或汽車被騎劫。





據顯，昆州警方發言人已表示，警方已獲悉在社交媒體上流傳這段倚短片，證實司機在事發後不久就向警方報案。



警方曾到達出事地點，但無法找到涉案人員。目前還沒有人向警方提出正式投訴，但警方正在調查事件的相關情況。 昆州警方發言人

該短片已被觀看超過70,000次，評論近1000條。





有網民亦分享發生在黃金海岸的類似經歷。





「我亦試過，當時亦馬上開車離開了，因為見到有一群人躲在樹林裡。 他們報了警並指我遇事逃逸。 警察來了後，他們要求我出示車Cam的片段。因此警方亦沒有採取任何行動。」





亦有人調侃疑似「踫瓷黨」的行為。



那一定很痛…… 我亦願事實會如此！ 網民

但亦有網民對事主的行動有不同看法。



不是在開玩笑吧？...... 事主把對方撞倒並逃離。 如果害怕，可以退後汽車並鎖上門後，為對方召救護車。 網民

有關評論卻受到其他網民攻擊：



你一定是一直過著受保護的生活，不是嗎？ 網民

亦有人指：



如果這件事發生在我身上，有一群人圍著我的車從各個角度接近，我亦同樣會離開那裡。 網民

另一名網民則表示：

