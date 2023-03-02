在澳洲發生車禍點算好？一文看清須知

重點 所有涉及車禍的司機必須依法停車，並交換個人資料。

澳洲警察只會在重大交通碰撞事故，涉及有人受傷或其他潛在非法因素的情況下到場處理事件。

在大多數情況下，發生輕微碰撞的車禍，司機可以自行解決。

捲入交通事故的人仕可以根據他們的情況，通過私人汽車保險、CTP 保險或工傷賠償提出索賠。

在澳洲，撞車後不停車屬違法行為。





撞車後首要做的第一件事，是確保所有相關人士的安全，並確認沒有人需即時醫療救助。





新州交通和公路巡邏司令部警長斯塔福（Scott Stafford）解釋：「確保你在車內的安全，以及其他人的安全。 這包括自己和其他車輛周圍的安全。」



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「當你繞著你的車查看車身狀況時，請留意自己周圍的情況，因為路上其他車輛可能對你造成更大危險。如果交通情況安全，先將車輛駛離主要道路，駛至安全位置，以互相交換詳細資料。」





如果有人受傷，您必須立即撥打電話 000 尋求協助，並在可能的情況下進行急救。如事件被視為重大交通事故（major collision），緊急熱線將召警察和其他相關服務人員前往現場，例如救護車或消防服務到場。





斯塔福補充：「重大交通事故是指有任何人被困、死亡或受傷。如果有司機似乎受到酒精或藥物影響，或者如果碰撞中的任何一方沒有停車，或交換司機車輛的詳細信息。」



2020 年 8 月 27 日早上在澳洲雪梨海港大橋發生致命車禍後，警方和地當局正努力清理海港大橋。 Credit: James D. Morgan/Getty Images 在重大的交通碰撞事故，道路上存在危險、交通阻塞或涉及重型車輛時，警察將前往事故現場。而如有人深感不安痛苦，或感到被激進的一方嚇倒，警察也會進行干預。





然而，在大多數無人受傷的輕微車禍中，當事人可以自行解決問題，無需警方到場展開調查。





如果涉事的車輛都可以被開走，車主應該找一個安全的地方停在路邊，進行簡短交談並交換車輛的登記信息，以及駕駛執照等資料。





斯塔福表示：「你可以拍下各方車輛的車牌照，也拍下車損的照片，然後拍下對方的駕照，然後也索取對方的聯繫電話。將輕微碰撞的所有這些細節都提供給保險公司，然後將找出誰在事故中是過錯的一方，並追究另一方賠償，解決問題。」



向私人汽車保險索償

如果車主有私人汽車保險，應該盡快聯繫保險公司報告事故。





高級財務權利律師簡福莉（Jane Foley）建議：「當提出保險索賠時，如果錯的一方不在於你，但你沒有對方的姓名和地址，保險公司將讓你支付超額費用。但通常情況下，如果你知道對方的資料，保險公司不會這樣做。同時，注意是否有任何證人或閉路電視錄像，這些證據以後可能會有用。」



如果你不是錯的一方，取得對方的詳細聯絡資料至關重要，避免自付維修費用。 Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images 然而，如果你顯然沒有過錯，而對方有私人保險，福莉律師認為你可以要求對方司機根據他們的保險索賠損失，這樣你就可以節省向自己的車保索賠。





「最好的辦法是將自己的車開到自己相熟的車房進行評估。收到維修報價後，將報價、照片和評估發送給對方司機。對方司機一般會將這些發送給他們的保險公司，保險公司就會直接聯繫你。」



對方的保險公司或會設法要求你把車開到他們的車房，其實你不需要這樣做。你不需要取得不同的報價，他們亦無權查看或檢查你的車。 高級財務權利律師簡福莉（Jane Foley）

福莉律師表示，要從對方司機的保險公司獲得直接賠款，車主必須向對方發送要求信（a letter of demand）。然而，保險公司可能會要求協商賠款金額，或評估你的報價。





「如果你要求的金額低於 15,000 澳元，而對方的保險公司不合作，你可以向澳洲金融投訴局（Australian Financial Complaints Authority）提出投訴。這是一個免費線上解決爭議的方法，平台協助索償個案做出決定，解決車主及保險公司之間的問題。」





福莉律師說：「如果金額超過 15,000 澳元，而保險公司不願意談判，車主需要向當地法院提出起訴。但這樣做之前，我強烈建議你先獲得私人法律建議。」



Credit: Peter Stark/Getty Images/fStop

當錯的一方是你

如果你是過失的一方，而你有汽車保險，你可以用你的車保索賠。





可是，如果錯方是你，但你沒有投保，你可能會收到一封要求信（a letter of demand）對方的車的維修報價，但費用是有商量餘地的。





福莉律師強調：「最好的辦法是將照片和報價給自己的車房徵求第二意見。如果你無力支付全額，你可以協商付款安排，並且可以提出降價的一次性付款。但我還是強烈建議車主先尋求法律建議。」



財務權利網站 （ The Financial Rights ）提供要求信（letter of demand）的樣本，以及汽車事故解決助手（Motor Vehicle Accident Problem Solver）一個在線工具，可根據管轄區和情況幫助車主應對各種情況。 Credit: Erik Von Weber/Getty Images

強制性第三方 (CTP) 保險

如果在交通事故中遇到身體或心理受傷，你可以向你所在州份或領地的強制性第三方 (CTP) 保險提出索賠。





車主在登記車輛時已支付 CTP 保險費。 CTP 不會支付維修車輛的費用，但這個第三方強制險涵蓋與工作無關的交通事故中，財產損失以及受傷人士的治療費用。





維州交通事故委員會 （TAC ）是一家無過失方（no-fault ）第三方強制保險（CTP）。 TAC為在交通事故中受傷的維州人提供支援，無論過失方是誰。





TAC 重傷和康復部負責人波爾（Damien Poel）解釋：「我們為有需要的人士支付普通科醫生或專科服務、醫院服務診斷服務等這些類型的費用。我們還提供物理治療、心理治療（精神病治療）、重返工作支援、個人護理服務（如園藝和清潔）等服務，還包括收入替代，以及賠償等服務。」





而在與工作有關的交通汽車事故中受傷的人，需要向其雇主的保險公司提出工傷賠償要求。

