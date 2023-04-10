英國王室公布更多查理斯三世加冕典禮安排

加冕典禮將於下月六日在倫敦西敏寺舉行，查理斯三世與王后卡米拉早上會乘坐皇室金馬車由白金漢宮前往西敏寺。

King Charles III Coronation

查理斯三世加冕典禮即將於下月六日舉行。 Credit: Chris Jackson/PA/Alamy

還有一個月便是英王查理斯三世的登基大典，王室公布當日最新安排，加冕典禮將於下月六日，當地時間早上11時在倫敦西敏寺舉行。
之後查理斯三世與王后卡米拉會乘坐具有260年歷史的皇室金馬車由白金漢宮前往西敏寺。在典禮結束後，兩人會乘坐黃金馬車返回白金漢宮，屆時沿途會有官方的巡遊隊伍。

巡遊路線和「事頭婆」已故伊利莎伯女皇二世的於1953年，即七十年前的加冕巡遊路線比為短; 這安排是查理斯三世考慮到英國現時的生活成本危機而作出調整。他們會經過林蔭大道及倫敦地標海軍拱門，之後會折回白廳，再經由議會街抵達西敏寺。

皇室金馬車有260年歷史的，於1760年製作，並於1762年首次由喬治三世國王乘坐前往國會開幕大典。自1831年威廉四世的加冕禮以來，該馬車一直被用於每次加冕儀式。
皇室金馬車的內部有取自歷史建築和宮殿的物品裝飾，而車頂則有一枚鍍金皇冠，是從皇家海軍18世紀的旗艦HMS Victory的橡木上雕刻而成的。這輛馬車長七米，高3.6米，重四噸，需要八匹馬拉動。

「事頭婆」已故伊利莎伯女皇二世在2018年播出的一部紀錄片中就表示，她從白金漢宮乘坐皇室馬車前往西敏持的旅程是「可怕」 (horrible), 「事頭婆」話其實架馬車係好鬼唔舒服。

為了令皇室更現代化和親民，皇室在其官方 twitter 推出了一款新的 emoji 表情符號，以歷史悠久的聖愛德華皇冠為基礎，與即將舉行的加冕典禮同步推出。在典禮中，該皇冠將戴在查爾斯的頭上。

皇室未有回應哈利皇子和夫人梅根會否出席加冕典禮。
皇室未有回應哈利皇子和夫人梅根會否出席加冕典禮。 Credit: DPPA/Sipa USA
加冕典禮另一個關注點就是哈利皇子和夫人梅根會否出席。據綜合報道指，二人至今未有回覆皇室的邀請信，白金漢宮亦沒對此事沒有評論。

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Published 10 April 2023 1:11pm
Updated an hour ago 1:35pm
By Nina Loh
Source: SBS