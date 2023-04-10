英國王室公布更多查理斯三世加冕典禮安排

還有一個月便是英王查理斯三世的登基大典，王室公布當日最新安排，加冕典禮將於下月六日，當地時間早上11時在倫敦西敏寺舉行。



之後查理斯三世與王后卡米拉會乘坐具有260年歷史的皇室金馬車由白金漢宮前往西敏寺。在典禮結束後，兩人會乘坐黃金馬車返回白金漢宮，屆時沿途會有官方的巡遊隊伍。





巡遊路線和「事頭婆」已故伊利莎伯女皇二世的於1953年，即七十年前的加冕巡遊路線比為短; 這安排是查理斯三世考慮到英國現時的生活成本危機而作出調整。他們會經過林蔭大道及倫敦地標海軍拱門，之後會折回白廳，再經由議會街抵達西敏寺。





皇室金馬車有260年歷史的，於1760年製作，並於1762年首次由喬治三世國王乘坐前往國會開幕大典。自1831年威廉四世的加冕禮以來，該馬車一直被用於每次加冕儀式。



皇室金馬車的內部有取自歷史建築和宮殿的物品裝飾，而車頂則有一枚鍍金皇冠，是從皇家海軍18世紀的旗艦HMS Victory的橡木上雕刻而成的。這輛馬車長七米，高3.6米，重四噸，需要八匹馬拉動。





「事頭婆」已故伊利莎伯女皇二世在2018年播出的一部紀錄片中就表示，她從白金漢宮乘坐皇室馬車前往西敏持的旅程是「可怕」 (horrible), 「事頭婆」話其實架馬車係好鬼唔舒服。





為了令皇室更現代化和親民，皇室在其官方 twitter 推出了一款新的 emoji 表情符號，以歷史悠久的聖愛德華皇冠為基礎，與即將舉行的加冕典禮同步推出。在典禮中，該皇冠將戴在查爾斯的頭上。





皇室未有回應哈利皇子和夫人梅根會否出席加冕典禮。 Credit: DPPA/Sipa USA 加冕典禮另一個關注點就是哈利皇子和夫人梅根會否出席。據綜合報道指，二人至今未有回覆皇室的邀請信，白金漢宮亦沒對此事沒有評論。





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