美國追查高度機密情報外洩的來源 據報洩密者好可能是美國人

網上出現高度機密軍事和情報文件，其內容範圍從烏克蘭的防空到以色列的摩薩德間諜機構。





據路透社報道，文件曝光後，美國官員急忙追查外洩的來源，一些西方安全專家和美國官員認為，疑犯可能是美國人。有官員表示，文件所涉及的主題範圍涵蓋烏克蘭戰爭、中國、中東和非洲，這表明它們可能是由美國人而非盟友所外洩。





被洩資料把括烏克蘭軍事資料。 前美國五角大樓資深官員 Michael Mulroy 向路透社表示，調查仍處於早期階段，負責調查的人員尚未排除親俄元素可能是外洩背後的原因。這次外洩被視為自2013年WikiLeaks網站上出現超過70萬份文件、影片和外交電報以來最嚴重的安全漏洞之一。





「現在的重點在於這是美國的外洩，因為許多文件只在美國手中。」





在外洩曝光後，路透社已審閱了50多份標記為「秘密」和「極機密」的文件，這些文件最初於上個月出現在社交媒體網站上，開始於Discord和4Chan。雖然其中一些文件是幾週前張貼的，但它們的存在首次於上週五由紐約時報報導。





路透社尚未獨立驗證文件的真實性。一些有關烏克蘭戰場傷亡估計的文件似乎已被修改，以最小化俄羅斯的損失。





目前尚未清楚為什麼至少有一份標記為非機密，但包含極機密的信息。一些文件標記為「NOFORN」，表示它們不能發布給外國公民。





兩名美國官員於上週日告訴路透社，他們尚未排除文件可能已被篡改，以誤導調查人員有關其來源的信息，或者散布可能損害美國安全利益的虛假信息。





