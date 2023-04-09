新冠成澳洲第三大「死亡殺手」 專家: 連續八週病例攀升勿輕心

新冠是2022 年澳洲人的第三大死因。儘管現時澳洲大部分防疫措施已被取消，不過專家仍向公眾警告，提醒大家不要像看待流感一樣對待這種致命病毒，再次提醒公眾新冠疫情並未完全結束。





近日澳洲全國的新冠確診病例數字已連續第八週上升。





精算師協會(Actuaries Institute)上周四(4月6日)報告，指澳洲去年的死亡人數比疫情前多出2萬多人。統計數字顯示，澳洲在2022年有10,300人直接死於新冠肺炎，而前一年2021年只有1400人死於新冠肺炎，2021年新冠肺炎被列為澳人第34個主要死因。





上週，澳洲大部分州和領地的每週新冠病毒確診數字和死亡人數都有所增加。需要注意的是，這只是衛生部門記錄的病例數字。因為政府估計市民會自律地報告陽性快速測試結果 ，但是，有關當局根本無法進行監管。





澳洲於2021年底取消了大部分防疫措施，因此現時，因新冠致死的風險往往可能比疫情期間還要高。





新南威爾士大學柯比研究所（Kirby Institute）生物安全研究專案負責人麥金泰爾(Raina MacIntyre)表示，現時大部分人都不願接種疫苗加強針，輕視了加強針的效用。





事實上，現在新冠比以往任何時候都嚴重，但是公眾採取的預防措施比以往任何時間都少。自2022年初以來，專家、媒體和政府一直在傳播新冠肺炎已經結束的訊息，表示「只是感冒，沒甚麼大不了」，在此情況下，公眾往往對接種疫苗掉以輕心。



以下是澳洲最新的新冠資訊。





新州:



在截至 4 月 6 日的一周內，記錄了 9876 宗新病例和 36 宗死亡個案。較上周增加了 192 宗病例和 11 宗死亡個案。住院人數為 952 人，深切治療部入院人數為 20 人。





維州 ﻿:



過去一周有 5772 宗新病例 ，比上一周增加了 10%。另外有25人宗死亡個案。目前，有 183 人因病毒住院，9 人在深切治療部。﻿住院和 深切治療部人數比上一周略有增加。





昆州:﻿



在過去的一周裡，有 3953 宗新的新冠病例 ，比上一周增加了 8%。十二宗死亡個案。﻿231 人確診入院， 7 人在深切治療部。﻿





南澳:



南澳有 2719 宗新的新冠病例 ，比上週該州報告的 3000 宗感染病例有所減少。五宗死亡個案。





