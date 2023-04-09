4月20日罕見「全環食」 西澳小鎮日全食最佳觀賞地

今次的日全食，由於在西澳遠西北岸，被聯合國列為世界文化遺產Ningaloo珊瑚附近的地區，是最佳觀賞地，所以又稱為Ningaloo日全食。





其中Ningaloo珊瑚區的小鎮Exmouth，是當日全球最佳觀賞地。預計在當地時間上午11點27分，日全食的全食帶開始，穿過澳洲北部。





到時在全食帶的人，整個天空會變得黑暗，氣溫降低，甚至可以看見到星星，而太陽外層大氣層，將呈現「日冕」，一圈發光的光環。





預計4月20日在Exmouth的日全食，將持續62秒。



澳洲分別可觀賞日偏食日全食

西澳其他地區都可以看到較大食分的日偏食，預計柏斯可以觀賞到70%的日偏食。





西澳是全澳唯一可以看到日全食的地方。在當地西岸標準時間，上午9點58分日食開始，上午11點27分日全食開始，上午11點35分日全食結束。





澳洲其他地區日偏食時間 （澳洲東岸時間）



首都領地 下午1點28分 至 3點12分



新州 下午1點01分 至 3點40分



北領地 下午12點28分 至 4點28分



昆州 下午1點53分 至 4點20分



南澳 下午12點26分 至 3點34分



塔州 下午1點11分 至 2點56分



維州 下午1點01分 至 3點10分





日食是太陽被月球掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球會進入月球的本影或半影，太陽光完全被月球的陰影遮蓋，就會有日全食，所以日全食通常在地球上非常小的區域看到。



香港可看到日偏食

4月20日的「全環食」，香港也可觀測到日偏食，香港天文台表示，由於食分較少，觀測者可能需要使用望遠鏡才觀測到是次日食，並建議必須使用專門的太陽太陽濾光設備。同時九龍東或港島東是理想觀測地。





當日東南亞與西太平洋都可以看到日偏食，從日環食到日全食的過渡，只能在靠近馬紹爾群島和法屬南部，南極土地的印度洋和太平洋的偏遠地區看到。





澳洲下次出現日全食的時間是2028年7月。



切勿用肉眼或光學設備直視

觀看日全食，首先要注意一點：千萬不要用肉眼或任何光學設備(如望遠鏡等)直視太陽，會令眼睛受傷，需要佩戴特殊的防護眼鏡或日食眼鏡。普通的太陽鏡，即使是那些有防紫外線功能的太陽鏡，都無法充分保護眼睛。





若打算使用任何攝影設備記錄日食，可以添加特殊的太陽濾鏡，以確保日食剩餘的光環不會損傷視力。 另外，觀察日食最安全的方法之一，是自行製作一個針孔投影儀，間接觀測日食。







