【新州大選】下議院最後議席Ryde選區 自由黨多工黨50票險勝

新州選舉委員會（NSW Electoral Commission）已經點算大部份的新州大選選票，網頁顯示，新州大選剩下最後一個選區，雪梨西北區Ryde的點票結果，顯示自由黨候選人萊恩（Jordon Lane）獲得25,425票，工黨候選人獲得何偉珊（Lyndal Howison）獲得25,375票，兩者相差只是50票。





選舉委員會未有正式宣布結果，目前已對大約 11,000 張郵寄選票、缺席選票和臨時選票進行了統計。





Ryde選區從2008年起，由新州自由黨的多明尼路（Victor Dominello）持有，多明尼路在大選已經表示，不會競逐連任。



今次贏得Ryde 議席的萊恩，28歲，去年2022年初，當選為Ryde市議會歷來最年輕市長，他11月自由黨預選勝出，在州大選角逐。





昨日（4月8日）星期六早上，工黨的何偉珊在社交網站Facebook帖文說，點票結果顯示，「這次選舉的結果非常接近，自由黨略微領先。」





何偉珊暫時未有正式承認落敗，她說，「Ryde是我的家，無論最終結果如何，我都會為我們社區爭取利益。」





新州自由黨保住Ryde選區後，於下議院有36席，另外綠黨有3席，獨立議員有9席。工黨就有45席，比多數派政府需要的47席，相差兩個議席。



