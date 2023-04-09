美國副總統賀錦麗前往田納西州 推動槍械管制立法

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）前往田納西州，希望在當地納什維爾發生的校園槍擊案後，推動槍械管制立法。





她亦與日前因為參與在州議會大樓內抗議槍械暴力示威而被逐出議會的兩名黑人民主黨州眾議員會面。會後她呼籲立法禁止使用攻擊性武器，並需進行背景審查。



賀錦麗亦與日前因為參與在州議會大樓內抗議槍械暴力示威，而被逐出議會的兩名黑人民主黨州眾議員會面。 Source: AAP / USA TODAY Network/Sipa USA

州議會共和黨主席費森（Jeremy Faison）為驅逐二人一事辯護，他向美國有線電視新聞網表示，這些議員早有擾亂議會的行為歷史。





但賀錦麗認為此舉是不民主的。





賀錦麗表示，這是關乎他們在傳達什麼聲音。她說這是民主所允許的事，民主的社會不會滅聲。亦不會扼殺人們的聲音。讓人們討論民主和生命的重要。

