蔡麥會後中國三天環台戰備警巡 蔡英文：台灣不會停止與世界接觸

台灣國防部表示正在監視中國在台灣海峽附近進行的軍事演習。





北京發表的簡短聲明中，確認中國解放軍東部戰區將一連三天組織環台戰備警巡和演習。





台灣總統蔡英文上星期結束在危地馬拉「民主夥伴共榮之旅」訪問行程，返回台北的途中，過境美國期間，會見美國眾議院議長麥卡錫，北京明言將進行報復。



台灣總統蔡英文上星期返回台北的途中，過境美國會見眾議院議長麥卡錫。 Source: AAP 蔡英文則表示，台灣不會停止與世界接觸。





蔡英文表示，台灣讓國際社會看到，在面臨壓力與威脅的時候，台灣會更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙而停止跟世界交流。





日前，中國官方媒體 4月7日報道，中國將對台灣駐美代表，「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁，禁止她與她的家人進入中國大陸、香港與澳門。

