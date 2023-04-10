【冷鋒過境】雪梨迎來5個月來最冷4月清晨

新州

在今早上6點30分，雪梨部分地區的氣溫達到去年11月17日以來的最低溫度，Parramatta 的最高氣溫為8.5度。





到早上 7 點，雪梨市中心的氣溫才上升到11度。





新州在 4 月 10 日已向Hunter、雪梨、Illawarra、 Batemans和 Eden coasts發出危險衝浪警告。



在大浪下，沿海活動包括岩石釣魚、划船和游泳等會變得危險。





雪梨、Illawarra、 Batemans和 Eden coasts亦已發出強風警告。





大風大浪的情況預計將持續到4月11日，預料明天早上大浪將往Macquarie coast。





新州警方在一份聲明中建議，民眾應該考慮遠離水域，避免在海浪區域附近行走。





警方並建議岩釣者找一個遠離海浪的安全地點，避免在沿海岩石平台。





新州未來幾天也將感受到寒流，今天的最高氣溫為 20 度。預計要到周日（ 4 月 16 日）才會變得暖和，當日預計氣溫將達到 25 度。





周四可能會有高達 15 毫米的降雨，並在周末逐漸減弱。



維州

墨爾本差點打破自 1920 年代，80年以來，最冷的復活節週末記錄，但在周日仍然保持紀錄在14 度以上。





預計整個星期，氣溫介乎十幾度和二十幾度，但雨水可能會令天氣寒冷。





維州亦有強風，East Gippsland Coast在4月10日至11日發出烈風警告。





維州的內陸山區周一和周二早上的氣溫會降至零下4度。





復活節周末橫過維州和塔州的冷鋒，兩州天氣仍然涼爽，會有降雪和雨，預計今日氣溫不會超過 15 度。





維多利亞州的內陸山區將首當其衝，週一和周二早上的氣溫會降至零下4度。



西澳

西澳海岸仍醞釀熱帶氣旋。



氣象專家指，熱帶氣旋在西澳北部海岸醞釀，預計未來一周將帶來數百毫米降雨，以及時速高達 200 公里的陣風，未來幾天會有陣雨和暴風雨。





而3級及以上颶風可能最早在周一襲西澳，但最有可能在周二。





颶風最有可能在Broome 和Port Hedland之間的西澳北部海岸登陸。



塔州

塔州將在未來幾天受到寒冷天氣影響，預計今日氣溫不會超過15度，未來7天也不會超過21度。



昆州

昆州海岸不會受到冷鋒影響，預計未來7天天氣溫暖晴朗。





周末之前，布里斯本幾乎不可能下雨，但大風可能會持續到周三。





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