在3月底因患上支氣管炎而住院後，86歲的教宗聖方濟各於當地時間周日(9日) ，在陽光普照的聖伯多祿廣場主持了一場莊嚴的復活節日彌撒。





教宗聖方濟各在他的復活節文告中呼籲「結束這場戰爭」，所指的是俄烏戰爭和中東和平。教宗表示，俄羅斯人應認清入侵烏克蘭的真相，又呼籲以色列人和巴勒斯坦人進行對話，以化解最近的暴力衝突。





教宗於復活節文告為烏克蘭和中東祈求和平。 Credit: IPA/Sipa USA 教宗隨後走上聖伯多祿大殿的中央陽台，向梵蒂岡約10萬人群眾發表了他每年兩次的“Urbi et Orbi”（致城市和世界）文告和祝福。他站在2013年當選教示當晚，首次面向全球信眾的同一個位置，談到了「我們的世界經常被黑暗和陰霾所籠罩」，並祈求上帝賜予和平。





他說：「幫助親愛的烏克蘭人民走向和平之路，並在俄羅斯人民身上照耀復活節的光芒。」





自從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，教宗至少每週兩次稱烏克蘭和其人民「被殉道」，並使用侵略和暴行等詞語來描述俄羅斯的行為。





他向上帝祈求：「安慰受傷的人以及那些因戰爭失去親人的人，並賜予被俘者安全歸家。開啟整個國際社會的心，努力結束我們世界上的這場戰爭和所有衝突和流血。」





烏克蘭軍隊開戰以來負隅還抗，但死傷字亦不菲。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 教宗每年復活節均會呼籲促進中東和平，最近耶路撒冷的沖突和以色列、黎巴嫩和敘利亞的跨境駁火，使教宗的呼籲顯得更為及時。





他說：「主啊，在這一天，我們把你復活的第一個見證者──耶路撒冷城托付給你。我對這些最近幾天的襲擊深表擔憂，這些襲擊威脅到希望恢復以色列人和巴勒斯坦人之間的對話所需的信任和相互尊重的氛圍，以便和平能夠在聖城和整個地區中實現。」





在彌撒和他的信息宣讀訊息時，教宗的精神大致良好，皇方濟各狀態良好地乘坐羅馬教皇跑車在廣場上和通往提比里亞河的主要大道上，讓更多的人能看到他。荷蘭捐贈了38,000朵鮮花作廣場上裝飾，為教會歷法中最重要和最喜慶的日期——紀念基督復活的日子增添了色彩。







