【點解？】來往坎培拉及雪梨航班取消率全國最高

雖然坎培拉和雪梨相隔並不是很遠，而且亦有飛機往來，不過，原來來往坎培拉及雪梨之間的航班取消率卻是全國最高，究竟原因何在呢？在今集【坎培拉通訊】中，坎培拉通訊員黃樹樑和鄺美玲會為大家談談這個話題。





另外，他們亦會報道最近坎培拉亦立例禁止房東無故驅逐租客以及新出售的房屋如果設有以柴火為燃料的暖爐，必須先拆卸才可以出售。詳情請收聽這集【坎培拉通訊】。



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