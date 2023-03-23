【經痛未必咁簡單？】政府兌現選舉承諾 新增二十間「特別診所」

要點： 澳洲政府在全國開設 20 間新的子宮內膜異位症診所。

這些診所是聯邦選舉時向選民作出的部分承諾。

新診所希望能夠減少澳洲國民得到正確診斷和護理所需的時間。

病人現在可以在全國各州和領地 20 間新設立的子宮內膜異位症診所進行預約。





專科診所將在現有的家庭醫生診所內運作，政府在四年內向每間診所提供 70 萬澳元。聯邦政府的資金將用於聘用專科職員和設備，該診所亦會是一個資源中心。新診所希望能減少病人得到準確診斷和護理所需的時間。





在澳洲，大約每 9 個人中就有 1 人，即100萬名婦女、女童和出生時被定為女性的婦女，患有子宮內膜異位症，她們子宮內的組織會在子宮外生長。此病症會為患者帶來持續的骨盆疼痛，包括異常出血、腸痛和可能不孕。



安永會計師事務所（Ernst & Young）2019年時估計，由於患者的生活質量下降和職場生產力下降，此病症每年造成的經濟損失估計為 74 億澳元。





提供女性健康服務的非牟利組織 Jean Hailes Women's Health 表示，政府提供這方面的醫療保健是重要的，因為能減少患者求診時的恥辱感，以及改善國民在國內可得到求診的機會。





行政總裁懷特（Sarah White）說：「對於這些長期被忽視的問題，這措施確實能增加大眾的關注。」





「在 Jean Hailes，我們聽到婦女談論她們的痛苦一直被漠視。我們還與那些沒意識到原來月經不一定會痛的婦女交談。」





「女性真的很痛苦，她們的聲音經常不被聆聽。部分原因是醫護人員，特別是基層的醫護人員，不知道從哪裡開始進行診斷，和開始提供她們所需的治療。 」



女性要等待六年以上才獲診斷「子宮內膜異位症」

澳洲子宮內膜異位症協會主席達文波特（Maree Davenport）表示，患者需等待很長時間才能得到適當的護理和支援。





她告訴 SBS 新聞：「病人平均需要六年半的時間才能獲正確診斷，不幸地，儘管子宮內膜異位症與糖尿病一樣普遍，但我們得到的治療或治愈它的能力有限。」





儘管超聲波等非入侵性技術以能有效斷症，但由於此病症時常需要通過手術來確認病情，因此相信澳洲有大量患者仍未獲診斷。





前維州自由黨議員達文波特說，患有子宮內膜異位症的女性在醫療系統中求診時，她們的病徵往往被忽視。





「這些專科診所是非常重要的，它們能確保澳洲更多女孩、婦女和性別多樣化的人能夠得到這種簡單的診斷，而不是從一個醫生到另一個醫生，從這間急症室到那間急症室去求診。」





「她們經常被認為只是經血過多，或可能患上闌尾炎和腸道問題。」





她表示看到她從事護士的女兒，為子宮內膜異位症尋求正確的幫助而苦苦掙扎，過程十分艱難。





「她們一生都會受這病症影響，甚至在停經後，很多人需要接受手術才能繼續控制病情。例如我的女兒接受了大約 11 次手術，而她只有 25 歲。當她懷孕並誕下我們現時大約六個月大的孫兒時，他們都被送到深切治療部，因為子宮內膜異位症和子宮腺肌病的併發症所致。」



子宮內膜異位症所帶來的恥辱感是女性求診的障礙

本月初的國際婦女節，生態保育主義者歐文 (Bindi Irwin) 透露有關她患有子宮內膜異位症的故事。這一位已故「鱷魚獵人」史提夫歐文 (Steve Irwin) 24 歲的女兒說，十年來她一直忍受著「無法克服的疲勞、疼痛和噁心」。她在 Instagram 張貼了一張自己在醫院接受手術後的照片，表示需要通過手術來舒緩病痛。





達文波特說，當今社會圍繞著子宮內膜異位症為患者所帶來恥辱感仍然存在，這意味著很多女性正在默默地承受痛苦。





她說：「當她們去這些診所時，也許是為了盆腔疼痛，但她們也同時到訪專科的女性健康醫療系統。這對於協助她們識別其他疾病，例如卵巢癌、子宮頸癌和乳腺癌等，非常重要。」





「重要的是，它不只被視為性健康問題，實際上應被視為女性健康問題。」





「這對來自不同文化社區的女性也非常重要。海外出生的居民或他們的父母會認為子宮內膜異位症是一個禁忌話題。社會和宗教習俗限制或禁止討論月經和月經失調，女性亦被阻止尋求任何幫助或治療。」





兩黨聯盟和工黨在 2022 年聯邦大選中，均承諾為新設立的子宮內膜異位症和盆腔疼痛診所提供資金。





聯邦助理衛生部長科爾尼（Ged Kearney）表示，政府意識到這個情況對家庭的影響，承諾新設立的診所會從 16 間增加到 20 間。





她說：「我們承認子宮內膜異位症和盆腔疼痛是嚴重的疾病，是這個界別激烈的倡議者和我們的社區，所進行的一場長期而艱苦的戰鬥。我想對那些人說聲感謝，我們正在傾聽。」





「我們是一個致力於改善婦女健康的政府，對於部分長期被漠視的國民，這是向前邁出關鍵的一步。」



2022-23 年聯邦為新設立診所的預算撥款為 1640 萬澳元。



20間新設立的診所包括：

新州



Orange Family Medical Centre (Orange, NSW)



Hunters Hill Medical Practice (Hunters Hill, NSW)



Leichhardt General Practice (Leichhardt, NSW)



The Women’s Health Centre Southern Highlands (Mittagong, NSW)



Milton Medical Centre (Milton, NSW)



Coffs Harbour Women’s Health Centre (Coffs Harbour, NSW)





維州



EACH Practice (Ringwood East, VIC)



Bendigo Community Health Services (Bendigo, VIC)



Kardinia Health (Belmont, VIC)



Lyndoch Medical Hub (Warrnambool, VIC)





昆州



MATSICHS (Institute for Urban Indigenous Health Ltd) (Morayfield, QLD)



Benowa Super Clinic (Benowa, QLD)



Family Planning Queensland (Cairns, QLD)



Neighbourhood Medical (Bardon, QLD)





西澳



Pioneer Health Albany (Albany, WA)



The Garden Family Medical Clinic (Murdoch, WA)





南澳



Kadina Medical Associates (Kadina, SA)





塔州



Family Planning Tasmania (Glenorchy, TAS)





坎培拉



Sexual Health and Family Planning ACT (SHFPACT) (Canberra, ACT)





北領地

